Партия AMANAT запускает проектный офис "Ауыл аманаты"

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Партия AMANAT планирует разработать новую методику статистического учета и собрать "большие данные" по каждому населенному пункту, которые позволят определить экономическую специализацию каждого села, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Работа будет вестись проектным офисом при партии в рамках реализации проекта "Ауыл аманаты", рассказал на пресс-конференции секретарь AMANAT Эльдар Жумагазиев.

Как известно, "Ауыл аманаты" является подпрограммой принятого 14 апреля текущего года комплексного плана "Программа повышения доходов населения до 2025 года". Основная цель проекта - всесторонняя поддержка сельхозтоваропроизводителей, максимальное вовлечение сельчан в аграрный бизнес, решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и улучшением качества жизни граждан.

По словам Эльдара Жумагазиева, для достижения предусмотренных проектом целей при партии запущен специальный проектный офис и будет разработан четкий алгоритм.

Новая методика направлена на сбор количественных показателей по географическим особенностям каждого населенного пункта, в том числе по состоянию земель, вод, трудовых, финансовых и иных ресурсов. Таким образом, будет определена специализация каждого села, то есть в каком регионе можно выращивать тот или иной сельскохозяйственный продукт. В целом подворовой обход охватит 2400 сельских округов с общей численностью населения 7,7 млн человек", - рассказал секретарь партии.

Спикер считает, что в рамках проекта "Ауыл аманаты" правительству и акиматам необходимо изучить требования крупных торговых и перерабатывающих компаний, компаний из стран-импортеров к производимым товарам и обеспечить доступ к данной информации участникам государственных мер поддержки.

Кроме того, одним из важных механизмов по повышению доходов населения является обучение населения технологическим циклам производства продукции.

В рамках проекта планируется организовать целую сеть центров компетенций на базе технического и профессионального образования, которые будут обучать население технологической карте производства продукции, отвечающей требованиям сетей и потребителей. Это повысит эффективность производства, а также облегчит сбыт производимой продукции", - сообщил руководитель проектного офиса при партии Нурлыбек Муканов.

Одной из основных задач проекта "Ауыл аманаты" является формирование массовой сети сбытовых цепочек по принципу "от поля до прилавка" с установкой необходимых пунктов по фасовке, температурному хранению и др.

Для системной организации этой работы необходимо принять единую национальную программу поддержки развития предпринимательства, объединив все отраслевые программы страны. В алгоритме будут отражены такие важные вопросы, как предоставление налоговых льгот гражданам, открывшим бизнес, увязка бизнеса с наукой, пересмотр финансирования предпринимательства", - сказал Эльдар Жумагазиев.