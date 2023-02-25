Врачи поддерживают предвыборную программу партии "Amanat"
Фото: Amanat
Актау. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня кандидаты в депутаты областного маслихата от партии "Amanat" Анар Шамшадинова, Шолпан Лазеркызы, Нурбол Окуов, Марат Абзал, Владислав Трифонов, Мурат Саугабаев, Дмитрий Донских встретились с сотрудниками поликлиники "Сенім", расположенной в Актау, разъяснили предвыборную программу партии, заслушали предложения и мнения медработников.
Кандидат в депутаты областного маслихата от партии "Amanat" Анар Шамшадинова, отметив высокий потенциал поликлиники "Сенім" для региона, подчеркнула, что в предвыборной программе партии уделяется значительное внимание медицинской сфере.
Я очень высоко оцениваю потенциал вашей поликлиники. Она оснащена современным оборудованием. Уверена, что и врачи тоже обладают высокой квалификацией. Ваше место в обществе очень важно. Поэтому партия "Amanat" планирует до 2027 года реализовать ряд мер по дальнейшему развитию медицинской сферы. Более подробно: строительство 6 объектов здравоохранения в регионе в ближайшие 5 лет, проведение капитального ремонта 10 объектов здравоохранения, обновление организации первичной медико-санитарной помощи медицинским оборудованием на 100% путем приобретения 100 единиц медицинского оборудования, ежегодное раннее выявление злокачественных новообразований на базе областного онкологического диспансера и городских, районных, больниц проведение не менее 20 тысяч скрининговых исследований, кроме того, в организации здравоохранения планируется ежегодно осуществлять мероприятия по трудоустройству не менее 20 медицинских работников", - сказала Анар Шамшадинова.
Сотрудники поликлиники, выступившие на совещании, рассказали о нескольких своих проблемах. Одна из них связана с общественным транспортом, так как пациентам и работникам трудно попасть в поликлинику, для этого необходима автобусная остановка. Кроме того, главный врач "Сенім" Ерке Тулегенова обратилась с просьбой решить вопрос с получением жилья для врачей.
Благодарю вас за то, что вы служите здоровью нации, за здоровую жизнь общества! Коллеги рассказали о важных моментах предвыборной программы. Специфика нашей предвыборной программы заключается в том, что вопросы каждого региона были подготовлены индивидуально. Поэтому ваши требования, пожелания будут учтены в дальнейшем", - сказал кандидат Марат Абзал.
В завершение встречи медперсонал положительно оценил предвыборную программу партии и выразил уверенность в предстоящих изменениях.
Заказчик: Н.К. Карасаев
Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения "Партия "AMANAT" на выборах депутатов Мангистауского областного маслихата.
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