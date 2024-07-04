Антониу Гутерриш высоко оценил председательство Астаны в ШОС

Фото: Акорда

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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялись переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба Акорды.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Антониу Гутерриша является прекрасной возможностью для укрепления сотрудничества Казахстана с ООН.





В свою очередь Антониу Гутерриш заявил, что рассматривает свой визит как проявление солидарности и поддержки, которую ООН оказывает Казахстану и его председательству в ШОС.





Казахстан служит ярким примером последовательной борьбы за мир. Ваша страна всегда была "строителем мостов", посланником мира, посредником в деле объединения, в том числе в очень сложных обстоятельствах. Астана является центром многих миротворческих инициатив, среди которых Астанинский процесс по Сирии. Астана всегда была платформой для мира, Казахстан обладает огромным моральным авторитетом. Вы являетесь лидерами в области ядерного разоружения и во многих других сферах продемонстрировали свою приверженность миру", - сказал Генеральный секретарь ООН.





Антониу Гутерриш высоко оценил председательство Астаны в Шанхайской организации сотрудничества. Он выразил твердую поддержку осуществляемым в Казахстане масштабным политическим и экономическим реформам, а также подчеркнул важную роль страны в деле обеспечения глобальной безопасности и мира.





Отдельное внимание собеседники уделили вопросам укрепления региональной кооперации между государствами Центральной Азии. Генеральный секретарь ООН дал высокую оценку процессам экономической интеграции в регионе и отметил его огромный потенциал в деле решения глобальных вопросов.