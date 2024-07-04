03.07.2024, 19:13 28156
Антониу Гутерриш высоко оценил председательство Астаны в ШОС
Фото: Акорда
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялись переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Антониу Гутерриша является прекрасной возможностью для укрепления сотрудничества Казахстана с ООН.
В свою очередь Антониу Гутерриш заявил, что рассматривает свой визит как проявление солидарности и поддержки, которую ООН оказывает Казахстану и его председательству в ШОС.
Казахстан служит ярким примером последовательной борьбы за мир. Ваша страна всегда была "строителем мостов", посланником мира, посредником в деле объединения, в том числе в очень сложных обстоятельствах. Астана является центром многих миротворческих инициатив, среди которых Астанинский процесс по Сирии. Астана всегда была платформой для мира, Казахстан обладает огромным моральным авторитетом. Вы являетесь лидерами в области ядерного разоружения и во многих других сферах продемонстрировали свою приверженность миру", - сказал Генеральный секретарь ООН.
Антониу Гутерриш высоко оценил председательство Астаны в Шанхайской организации сотрудничества. Он выразил твердую поддержку осуществляемым в Казахстане масштабным политическим и экономическим реформам, а также подчеркнул важную роль страны в деле обеспечения глобальной безопасности и мира.
Отдельное внимание собеседники уделили вопросам укрепления региональной кооперации между государствами Центральной Азии. Генеральный секретарь ООН дал высокую оценку процессам экономической интеграции в регионе и отметил его огромный потенциал в деле решения глобальных вопросов.
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04.07.2024, 13:24 851
Новую столицу и генерального секретаря ШОС определили на саммите
Также лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества приняли Астанинскую декларацию и другие документы
Фото: Акорда
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества на заседании в столице Казахстана приняли Астанинскую декларацию и еще два десятка решений, которые касаются взаимодействия в различных сферах, сообщает belta.by.
Также на саммите определили новую столицу и генерального секретаря ШОС.
Новой столицей организации объявлен китайский город Циндао, а генеральным секретарем ШОС назначен на срок с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев, который в настоящее время занимает пост заместителя генерального секретаря ШОС.
Еще одно кадровое решение саммита - назначение на аналогичный период Уларбека Шаршеева (Кыргызстан) директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС", - сообщает сайт.
Также главы государств ШОС приняли Астанинскую декларацию, нацеленную на повышение роли ШОС в формирований условий для укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, построение нового демократического, справедливого политического и экономического международного порядка, а также совершенствование механизмов ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности, борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия и другими видами транснациональной организованной преступности.
Среди прочих важных документов:
- Инициатива "О мировом единстве за справедливый мир и согласие";
- Решение относительно окончательной доработки и согласования проекта стратегии развития ШОС до 2035 года;
- Программа сотрудничества государств ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы;
- Антинаркотическая стратегия на 2024-2029 годы и программа действий по ее выполнению;
- Стратегия развития энергетического сотрудничества до 2030 года;
- План мероприятий по реализации стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года;
- Решение об Ассоциации инвесторов ШОС;
- Решение о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности ШОС;
- Программа по развитию сотрудничества в области охраняемых территорий и экологического туризма;
- Решение о подписании меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- Решение о продлении плана взаимодействия государств ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности и т.д.
Сегодня на саммите президент Токаев подвел итоги председательства Казахстана в ШОС и обозначил ключевые направления, имеющие стратегическое значение для стран "шанхайской десятки".
Напомним, в Астане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором председательство в организации перейдет от Казахстана к Китаю. Заседание началось с церемонии подписания документов о приеме Беларуси в состав государств - членов ШОС. Открывая заседание, президент Токаев заявил, что ШОС стала одой из самых влиятельных и авторитетных международных структур.
04.07.2024, 12:46 1871
Казахстан выполнил все заявленные цели и задачи: Токаев о председательстве страны в ШОС
Фото: Акорда
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Акорда.
За период казахстанского председательства было проведено порядка 150 мероприятий разного уровня, включая цифровой, туристический, энергетический и бизнес-форумы, а также молодежный совет ШОС.
Договорную базу пополнили 60 новых документов, в числе которых антинаркотическая стратегия, план по реализации стратегии экономического сотрудничества, соглашение в сфере охраны окружающей среды, стратегия развития энергетического сотрудничества. Расширился круг международных организаций - партнеров ШОС. Возобновлена деятельность Специальной рабочей группы по инвестициям. Позитивную динамику приобрел процесс перехода на расчеты в национальных валютах", - рассказал Токаев.
Он подчеркнул, что, благодаря этим мерам, торгово-экономическое сотрудничество на пространстве ШОС динамично развивается.
Особое внимание во время председательства в ШОС Казахстан уделил укреплению культурно-гуманитарных связей.
Запущен ряд якорных проектов, которые делают "формат ШОС" еще более привлекательным. В их числе проект "Духовные святыни стран ШОС" и первый международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь ШОС". Также определены 10 туристских территорий для реализации совместных проектов. Город Алматы стал культурной и туристической столицей ШОС", - перечислил глава государства.
В целом, по словам президента, Казахстан в полном объеме выполнил все заявленные на предыдущем саммите цели и задачи. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность всем странам за поддержку и активное участие в реализации казахстанских инициатив.
Напомним, в Астане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором председательство в организации перейдет от Казахстана к Китаю. Заседание началось с церемонии подписания документов о приеме Беларуси в состав государств - членов ШОС. Открывая заседание, президент Токаев заявил, что ШОС стала одой из самых влиятельных и авторитетных международных структур.
04.07.2024, 12:46 2691
Токаев обозначил ключевые направления, имеющие стратегическое значение для стран "шанхайской десятки"
Фото: telegram/Aqorda
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании совета глав государств - членов ШОС обозначил ключевые направления, которые, на его взгляд, имеют стратегическое значение для всех стран "шанхайской десятки", сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, первым направлением президент назвал укрепление взаимного доверия и сотрудничества в области безопасности.
Текущая непростая ситуация - во многом следствие острого кризиса всей системы международных отношений. На этом фоне ШОС должна усилить свою стабилизирующую и созидательную роль для преодоления эрозии международного права, недопущения геополитических разломов и, в конечном счете, укрепления мира и безопасности в широком глобальном контексте", - заявил он.
Также в речи была отмечена необходимость разработки и принятия аоглашения о мерах доверия в военной сфере с фокусом на борьбу с "силами трех зол".
Кроме того, укрепление кибербезопасности названо еще одной актуальной задачей, стоящей перед участниками.
В данном ключе Касым-Жомарт Токаев предложил выработать специальный механизм постоянного обмена информацией, применения лучших практик и передового опыта для обеспечения стабильного функционирования информационной инфраструктуры стран ШОС.По мнению президента Казахстана, принимаемый сегодня план взаимодействия по вопросам обеспечения международной информационной безопасности отвечает названным целям.
Вторым приоритетным направлением сотрудничества президент обозначил расширение торгово-экономических связей.
Важными задачами Шанхайской организации, на наш взгляд, являются расширение торгово-экономической кооперации, создание условий для свободного передвижения капитала и технологий, борьба с климатическими вызовами. Рост взаимной торговли становится общей тенденцией для пространства ШОС. Так, торговля Казахстана со странами ШОС по итогам прошлого года выросла на 6,5%. Страны ШОС имеют солидную технологическую базу и обладают колоссальным рынком для развития всех жизненно важных секторов экономики. Существенно продвинуться в данном направлении поможет выработка специальных налоговых, таможенных и миграционных режимов. В этой связи актуальным остается предложение Казахстана о создании Базы экономических преференций ШОС", - заявил президент.
Третье направление сотрудничества - укрепление транспортной связанности путем создания эффективных коридоров и надежных цепочек поставок.
Мы придаем исключительное значение дальнейшей синергии китайского мегапроекта. "Один пояс, один путь", Транскаспийского международного транспортного маршрута и трансъевразийских коридоров по направлению "Север - Юг", включая вектор "Центральная Азия - Южная Азия". Для реализации этих планов важно принять практические меры по созданию партнерской сети стратегических портов и логистических центров в рамках ШОС", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Отдельно глава государства остановился на необходимости реформирования и модернизации ШОС.
В условиях стремительных глобальных изменений перед нами стоит насущная задача дальнейшего совершенствования деятельности ШОС. Продолжающийся процесс расширения организации открывает новые возможности и придает импульс ее развитию. Наша страна, будучи председателем ШОС, представила свои сбалансированные предложения по трансформации организации в еще более эффективный многосторонний механизм сотрудничества. В частности, мы выступаем за усиление роли секретариата ШОС и генерального секретаря", - заявил он.
Как отметил лидер Казахстана, все высказанные предложения продиктованы искренним стремлением внести посильную лепту в достижение общих благородных целей, которые разделяют все страны ШОС.
Напомним, сегодня в Астане проходит 24-й саммит ШОС.
04.07.2024, 11:01 6026
ШОС стала одой из самых влиятельных и авторитетных международных структур - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственным словом на открытии 24-го заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения интерес к нему в мире неуклонно растет", - сказал Токаев.
Он отметил, что страны ШОС, плодотворно взаимодействуя в сфере политики и безопасности, экономики и культуры, задают вектор развития всего Евразийского континента.
За почти четверть века наша организация стала важным механизмом системы международных отношений и вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого роста и всеобщего прогресса", - сказал Токаев.
Напомним, заседание началось с церемонии подписания документов о приеме Беларуси в состав государств - членов ШОС.
04.07.2024, 10:45 7196
Беларусь официально стала членом ШОС
Фото: e-cis.info
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе 24-го заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества принято решение о завершении процедуры приема Беларуси в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства - члена организации.
Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято", - сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев после подписания соответствующих документов участниками заседания.
ШОС была основана в 2001 году шестью странами - Казахстаном, Китаем, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.
03.07.2024, 21:36 24041
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан с госвизитом осенью
Фото: Акорда
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы президент выразил признательность Владимиру Путину за участие в работе саммита ШОС, а также отметил значительный вклад России в дело укрепления "шанхайского духа" и развития многостороннего сотрудничества между странами - участницами Организации.
Глава государства также высказался о нынешнем состоянии и перспективах развития казахско-российских отношений, стратегического партнерства и союзничества.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что после исторического визита Владимира Путина в Казахстан в ноябре прошлого года двустороннее сотрудничество развивается по восходящей линии.
Глава государства пригласил Владимира Путина посетить Казахстан с государственным визитом этой осенью, совместив его с участием в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Владимир Путин выразил благодарность за приглашение принять участие в саммите ШОС и подчеркнул значительные усилия Казахстана по подготовке к важному мероприятию.
В ходе встречи президенты обстоятельно обсудили перспективы развития промышленной кооперации, взаимовыгодного партнерства в энергетической сфере и активизации межрегиональных связей. Подтвержден обоюдный настрой на поддержание регулярного политического диалога как в двустороннем, так и в многостороннем формате.
03.07.2024, 19:35 27451
Президент РК и эмир Катара обсудили перспективы укрепления двусторонних связей
Токаев назвал Катар одним из ближайших партнеров Казахстана
Фото: Акорда
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани за его личное участие в саммите ШОС и поддержку международных инициатив Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства назвал Катар одним из ближайших партнеров Казахстана, разделяющим с РК общие цели и устремления.
Я хотел бы подчеркнуть нашу приверженность тесным отношениям с вашей страной. У меня остались приятные воспоминания о моем визите в Доху, который стал большим событием с точки зрения придания очень серьезного импульса развитию двустороннего сотрудничества. Мы подняли наши отношения до уровня стратегического партнерства. Во время моего визита были подписаны очень важные документы. Думаю, что правительство Казахстана сделает все возможное для того, чтобы эти соглашения были успешно реализованы", - отметил президент.
В свою очередь шейх Тамим бен Хамад Аль Тани сказал, что для него большая честь вновь посетить Астану и принять участие в саммите ШОС.
Конечно, я помню Ваш очень важный визит в Доху. Вы упомянули, что мы подняли наши отношения до уровня стратегических. Я очень горжусь этими отношениями. Нашим странам предстоит еще выполнить большой объем работы, в том числе в деле укрепления экономических и инвестиционных связей", - подчеркнул эмир Катара.
В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, энергетической сферах, а также в образовании, здравоохранении и телекоммуникациях. Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам региональной и международной повестки.
03.07.2024, 17:32 31081
Инвестиции, промышленность, энергетика и логистика: Токаев и Алиев обсудили ход реализации совместных проектов
Фондом "Самрук-Казына" и Azerbaijan Investment Holding было подписано соглашение по управлению совместным инвестиционным фондом
Фото: Акорда
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ход реализации совместных проектов в сферах инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сообщает Акорда.
Глава государства высоко оценил поступательное развитие всестороннего казахско-азербайджанского сотрудничества, которое развивается в духе стратегического партнерства и союзничества, а также планомерно наполняется новым содержанием.
С теплотой вспоминаю свой визит в Баку и Шушу. Действительно, это был поворотный, важный визит, без преувеличения, исторический по своему значению. Мы придали в ходе переговоров значительный импульс дальнейшему взаимодействию в целом ряде стратегических областей", - отметил глава государства.
В свою очередь глава Азербайджана также поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за содействие переговорным процессам между Азербайджаном и Арменией. Ильхам Алиев подчеркнул, что Казахстан как достойный член мирового сообщества играет весомую роль не только в регионе, но и на международной арене.
Кроме того, в ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.
В завершение встречи в присутствии лидеров двух стран фондом "Самрук-Казына" и Azerbaijan Investment Holding было подписано соглашение по управлению совместным инвестиционным фондом.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
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