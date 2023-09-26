25.09.2023, 16:27 8841
Ашимбаев: Бразилия - один из ключевых партнеров Казахстана в Южной Америке
Депутаты нацконгресса Бразилии выразили заинтересованность в развитии многосторонних отношений с Казахстаном
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената парламента Маулен Ашимбаев встретился с делегацией депутатов сената национального конгресса Федеративной Республики Бразилия - членами группы дружбы "Бразилия - Казахстан", сообщили в пресс-службе сената.
Приветствуя участников встречи, председатель палаты подчеркнул, что Бразилия является одним из ключевых партнеров нашей страны в Южной Америке, и акцентировал внимание на значимости многопланового сотрудничества двух государств.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Отдельно остановился спикер сената на вопросах устойчивого развития и деятельности парламентской комиссии по мониторингу реализации целей устойчивого развития.
В свою очередь депутаты национального конгресса Бразилии Анджело Марио Коронель де Азеведо Мартинс и Чико Родригес выразили заинтересованность в развитии многосторонних отношений и отметили эффективность проводимой в Казахстане политической трансформации.
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25.09.2023, 19:56 5641
В Алматы состоялся торжественный прием в честь 74-й годовщины образования КНР
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Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялся торжественный прием по случаю празднования 74-й годовщины основания Китайской Народной Республики.
В Казахстане есть пословица: "Дружба - бесценное богатство". Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Касым-Жомарта Токаева китайско-казахстанские отношения уверенно продвигаются вперед на пути к новому "золотому тридцатилетию". Присутствующие на сегодняшнем приеме друзья являются наследниками дружбы между Китаем и Казахстаном и движущей силой взаимовыгодного и взаимовыигрышного сотрудничества. Давайте объединим наши усилия, возьмемся за руки и будем вместе прокладывать путь и стремиться вперед в направлении, указанном главами двух государств, для совместного создания лучшего будущего вечного всестороннего стратегического партнерства Китая и Казахстана!", - сказала, приветствуя гостей, генеральный консул КНР в Алматы госпожа Цзян Вэй.
Отметим, что за 10 лет с момента выдвижения инициативы "Один пояс и один путь" Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве по совместному строительству "Одного пояса и одного пути" с более чем 150 странами и более 30 международными организациями. Казахстан обладает особо важным статусом, так как является местом, где впервые была провозглашена инициатива "Один пояс и один путь", и первой остановкой строительства инициативы "Один пояс и один путь" в западном направлении.
Материал дополняется.
24.09.2023, 18:47 18596
В Астану прибыл российский премьер Михаил Мишустин
В столице глава российского правительства примет участие в выставке "Иннопром" и выступит на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени"
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Астану для участия в выставке "Иннопром".
Завтра глава российского правительства выступит на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени", сообщает пресс-служба кабмина России.
Также Мишустин вместе с главами правительств Казахстана, Беларуси и Кыргызстана осмотрит тематические экспозиции выставки, посвященные машиностроению, судостроению, станкостроению, химической, металлургической, текстильной и авиационной промышленности.
Для справки:
Иннопром" - это ведущая евразийская выставочная площадка. В Казахстане ее организуют впервые. Мероприятие объединит более 10 тысяч участников из разных государств. Экспозиция займет более 12 тысяч кв. м, в ней будут представлены компании из стран Евразийского экономического союза (в ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия), сообщает ТАСС.
На сайте выставки сообщается, что "Иннопром" в Казахстане - важная площадка для представителей промышленных компаний, государственных органов, научного и экспертного сообществ, а также представителей бизнес-сообщества. Здесь специалисты могут встретиться, чтобы обсудить перспективы развития рынков, выработать стратегии сотрудничества и найти новые бизнес-возможности.
Одна из ключевых особенностей международной выставки - общение и обмен опытом с ведущими экспертами и информация о последних тенденциях и инновациях в промышленности.
Выставка способствует укреплению международных связей и привлечению иностранных инвестиций в промышленный сектор. Зарубежные инвесторы имеют возможность оценить потенциал и привлекательность местного рынка, а также найти партнеров для взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в информации.
Следующий форум инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве Innofood пройдет 9-10 октября в Сочи.
22.09.2023, 14:58 35206
Средства противоракетной обороны планируют развернуть в странах СНГ
Мероприятия направлены на завершение практической реализации межгосударственных соглашений о создании региональных систем ПВО
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Москва. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В странах СНГ планируется развернуть средства противоракетной обороны (ПРО), сообщил замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов по итогам 57-го заседания координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран Содружества, прошедшего в Туле.
Не прекращается интегрирование в состав региональных систем ПВО сил и средств, способных решать задачи воздушно-космической обороны, а также разработка и реализация программ оснащения войск противовоздушной обороны государств - участников СНГ перспективными средствами ПВО и ПРО", - цитирует Грехова РИА Новости.
По его словам, эти "мероприятия направлены на завершение практической реализации межгосударственных соглашений о создании региональных систем ПВО в регионах коллективной безопасности и международной правовой базы сотрудничества в рамках объединенной системы ПВО СНГ".
На сегодняшний день в странах объединенной системы ПВО СНГ - России, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане - системы ПРО имеются только у России и Беларуси.
Согласно информации на сайте Минобороны России, в отечественной классификации под ПРО в первую очередь понимается система защиты от баллистических целей, в том числе от боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет.
22.09.2023, 11:55 36566
Токаев на встрече с Байденом поддержал ратификацию США протокола по безъядерной Центральной Азии
Фото: Акорда
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Нью-Йорк. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с главой США Джо Байденом отметил важность ратификации США протокола о негативных гарантиях к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО).
В своем выступлении на саммите глав государств в формате "США - Центральная Азия" Токаев подчеркнул, что Казахстан строго соблюдает Договор о запрещении ядерного оружия.
Мы поддерживаем разработку новых механизмов в области разоружения и нераспространения. Стратегический план полного ядерного разоружения к 2045 году может стать самым важным вкладом в глобальную безопасность, сделанным нынешними лидерами", - заявил президент.
Ранее протокол ратифицировали КНР, Россия, Франция и Великобритания. Данный шаг позволит завершить процесс институционализации безъядерного статуса региона и станет важной вехой в международных усилиях по укреплению ядерного разоружения и нераспространения.
В информации подчеркивается, что Центральная Азия является единственным регионом в северном полушарии, на территории которого запрещено размещение ядерных арсеналов. Аналогичные зоны созданы в Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии и южной части Тихого океана.
Напомним, на саммите США и стран ЦА, который состоялся 19 сентября в Нью-Йорке, были обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии.
22.09.2023, 09:31 37911
Принята дорожная карта трансформации СВМДА в международную организацию
Фото: МИД РК
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Нью-Йорк. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН под председательством Казахстана состоялся неформальный Совет министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором приняли участие руководители внешнеполитических ведомств государств - членов совещания. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.
Участники обсудили ход реализации решений 6-го Саммита СВМДА, который прошел в октябре 2022 года в Астане.
Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу подчеркнул важность Астанинской декларации для запуска трансформации Совещания в полноценную международную организацию и выразил благодарность государствам-членам за поддержку казахстанской инициативы.
В ходе мероприятия состоялся конструктивный диалог о перспективах дальнейшего институционального развития СВМДА и практических шагах по реализации мер доверия.
По итогам заседания главы внешнеполитических ведомств СВМДА приняли дорожную карту трансформации СВМДА, заявление Совета министров иностранных дел о продвижении волонтерства в целях устойчивого развития, а также утвердили кандидатуру нового заместителя генерального секретаря СВМДА", - проинформировали в МИД РК.
Напомним, в прошлом году участники саммита СВМДА решили трансформировать форум в полноценную международную организацию. Данное предложение вынес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Как подчеркнул глава государства, Казахстан определил для своего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию.
Зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации. Государства-члены неоднократно обсуждали и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень", - цитирует Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Акорды.
Председательство Казахстана в СВМДА продлится до 2024 года.
20.09.2023, 20:11 47676
Токаев обратился с призывом к мировым лидерам
Фото: Акорда
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Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье для политического издания The Hill обратился с призывом к мировым лидерам.
Глава государства отметил, что международный порядок стал не только более поляризованным, чем он был на протяжении десятилетий, но и более фрагментированным.
Мы не можем позволить себе раскола, учитывая, что это определяющие годы в истории нашей планеты. Решения, принятые мировыми лидерами в ближайшие месяцы или даже годы по бесчисленному множеству вопросов, - будь то изменение климата или искусственный интеллект - будут иметь свои отголоски в последующие десятилетия, даже столетия. Поэтому каждый момент в наблюдаемом нами международном диалоге формирует новое измерение важности. Мои коллеги со всего мира заняты поиском тактических решений вновь возникающих кризисов и проблем, игнорировать которые мы, будучи первыми руководителями, не в силах", - пишет Касым-Жомарт Токаев.
Он обратился с призывом к мировым лидерам.
Мы никогда не должны забывать о своей ответственности за будущее, выходящей за пределы нашей собственной политической карьеры и времени, отмеренного нам на этой земле. Опыт последних лет подтвердил нашу полную неготовность к угрозам, о которых мы хорошо знали, но не придавали им значения, будучи уверенными в своих предположениях о том, что они вряд ли произойдут в наше время. Наиболее наглядным в этом плане является пример пандемии", - отметил президент Казахстана.
Он также коснулся темы изменении климата. По словам главы государства, этот кризис не стал неожиданным - он не появился на днях, а медленно и последовательно развивался десятилетиями в условиях присущей человечеству недальновидности, приведшей к откладыванию правильных решений.
Однако наиболее ужасающей из всех угроз является ядерное самоуничтожение - угроза реальная на фоне растущего в последние месяцы напряжения между ядерными державами. Напряжение достигло уровня, невиданного даже в самые мрачные дни холодной войны", - пишет Каым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что лидеры наших государств несут полную ответственность за решение возникающих кризисов.
20.09.2023, 08:52 52346
Токаев принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия - США"
Фото: Акорда
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Нью-Йорк. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Нью-Йорк принял участие в саммите глав государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки, сообщила пресс-служба Акорды.
На саммите Касым-Жомарт Токаев выступил после президента США Джозефа Байдена. Также в мероприятии приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В ходе встречи были обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии.
Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству, а также возможностям для американских компаний в таких сферах, как разработка важнейших полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность и другие.
Кроме того, в рамках дискуссии были затронуты перспективы укрепления сотрудничества в решении проблем безопасности, включая кибербезопасность, терроризм, насильственный экстремизм, незаконную миграцию и наркотрафик.
Казахстан рассчитывает на поддержку США в создании в Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев выступил на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
19.09.2023, 08:21 58901
Президент Казахстана провел переговоры с лидерами ряда стран
Токаев встретился с президентами Ирана, Венгрии, Словении, Финляндии, Эстонии
Фото: Акорда
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Нью-Йорк. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Ираном в качестве стратегического партнера в регионе Каспийского моря.
В ходе переговоров лидеры двух государств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-иранского сотрудничества. Стороны отметили важность принятия комплекса мер по наращиванию взаимодействия в сферах транспорта, логистики и торговли.
Мы достигли очень полезных договоренностей по визовой процедуре, а также по другим направлениям, касающимся взаимодействия бизнеса и граждан. Я хочу сказать, что Казахстан абсолютно привержен укреплению отношений с Ираном. Правительства наших стран должны принять соответствующие меры для реализации наших договоренностей, ранее достигнутых в Тегеране. Я с нетерпением ожидаю новой встречи с вами в Казахстане", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава нашего государства отметил положительное взаимодействие двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества и других международных структур.
В свою очередь президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что Казахстан и Иран связывают образцовые отношения, основанные на крепких узах дружбы и взаимной поддержки.
Иран и Казахстан поддерживают прекрасные двусторонние отношения, наличие такого уровня партнерства заставляет нас предпринимать дальнейшие шаги по развитию наших отношений, особенно в сфере торговли. Мы серьезно настроены на расширение отношений с братским Казахстаном. Наши страны обладают огромным потенциалом, и использование этих возможностей послужит нам во благо", - отметил Ибрахим Раиси.
Лидеры обратили особое внимание на большой потенциал в укреплении транзитно-транспортных связей. В частности, были отмечены широкие возможности использования железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран в качестве ключевого маршрута для развития взаимной торговли и перевозок через Каспийское море. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность строительства казахстанского торгового терминала в порту Бендер-Аббас. Для реализации намеченных экономических планов президенты условились активизировать межправительственные контакты.
Кроме того, глава государства провел переговоры с президентом Венгрии Каталин Новак. Лидер Казахстана отметил, что между братскими народами установилось стратегическое партнерство, основанное на прочных исторических и культурных связях. Глава нашего государства высоко оценил активную позицию и огромный вклад Венгрии в укрепление тюркского сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ноябре этого года Казахстан проведет 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств и ожидает участия в мероприятии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Я хотел бы отметить, что мы поддерживаем тесное сотрудничество с Венгрией. У нас очень надежные традиционные связи и отношения. Мы ценим то, чего достигли сейчас в нашем двустороннем сотрудничестве. Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить вас посетить Казахстан. Мы также ожидаем встречи с вашим премьер-министром господином Орбаном, которая приедет на саммит тюркоязычных стран", - сказал президент Казахстана.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Глава государства сообщил, что в целях укрепления связей между странами одну из улиц Астаны назовут в честь национального поэта Венгрии Шандора Петефи.
Президенты отметили важность принятия совместных мер для увеличения взаимного товарооборота между странами, а также для активизации двусторонних механизмов сотрудничества. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам международного характера, в том числе по совершенствованию работы многосторонних институтов для обеспечения глобальной стабильности и устойчивого развития.
Также Токаев провел встречу с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар. Глава государства подчеркнул, что Словения выступает важным партнером Казахстана в Европейском союзе. По его словам, наши страны сохраняют положительную динамику взаимодействия.
Касым-Жомарт Токаев пригласил Наташу Пирц-Мусар принять участие в Астанинском международном форуме в следующем году.
Я хотел бы официально пригласить вас посетить Казахстан. В середине июня следующего года мы проведем Международный форум "Астана", на площадке которого будут обсуждаться вопросы политики и экономики. В этом году в июне форум прошел с большим успехом. Я надеюсь, вы будете одним из основных спикеров в будущем наряду с другими главами государств, премьер-министрами, а также руководителями многих транснациональных компаний", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь президент Словении подтвердила свою готовность к развитию сотрудничества с Казахстаном.
Всегда есть возможности для улучшения сотрудничества. Между нашими странами нет никаких проблем. Буду рада приветствовать вас в ходе визита в мою страну", - отметила Наташа Пирц-Мусар.
Президенты обсудили перспективы развития казахстанско-словенского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Собеседники подчеркнули позитивный опыт взаимодействия двух стран в сферах фармацевтики, логистики и IT-индустрии.
Состоялся обмен мнениями по вопросам международного характера, в частности рассмотрены дальнейшие меры по обеспечению стабильности и безопасности в мире, совершенствованию структуры ООН. В ходе беседы также отмечена возрастающая роль Центральной Азии и Казахстана.
Президенты договорились тесно взаимодействовать в международных структурах.
На полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Казахстана встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев отметил, что Финляндия является крупнейшим торговым партнером Казахстана и занимает лидирующие позиции по объему инвестиций среди стран Северной Европы. Подчеркнуто наличие огромного потенциала для дальнейшего укрепления политического, торгово-экономического и научно-технического взаимодействия.
В свою очередь Саули Ниинистё заявил, что Казахстан является весьма важным партнером Финляндии, и выразил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру двусторонней повестки дня.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики, в том числе в контексте реформирования ООН.
Глава нашего государства пригласил президента Финляндии принять участие в следующем Международном форуме "Астана" в качестве одного из основных спикеров мероприятия.
Помимо этого глава государства провел переговоры с президентом Эстонии Аларом Карисом. В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между двумя государствами в различных сферах.
Глава нашего государства проинформировал собеседника о масштабных социально-экономических преобразованиях в Казахстане, в том числе направленных на привлечение и защиту иностранных инвестиций.
Стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес, и обменялись приглашениями совершить взаимные визиты.
Президенты также рассмотрели актуальные вопросы международной повестки дня и многостороннее взаимодействие по линии ООН, ЕС и ОБСЕ.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?