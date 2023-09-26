Ашимбаев: Бразилия - один из ключевых партнеров Казахстана в Южной Америке

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Москва. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В странах СНГ планируется развернуть средства противоракетной обороны (ПРО), сообщил замглавкома ВКС России по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов по итогам 57-го заседания координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран Содружества, прошедшего в Туле.





Не прекращается интегрирование в состав региональных систем ПВО сил и средств, способных решать задачи воздушно-космической обороны, а также разработка и реализация программ оснащения войск противовоздушной обороны государств - участников СНГ перспективными средствами ПВО и ПРО", - цитирует Грехова РИА Новости .





По его словам, эти "мероприятия направлены на завершение практической реализации межгосударственных соглашений о создании региональных систем ПВО в регионах коллективной безопасности и международной правовой базы сотрудничества в рамках объединенной системы ПВО СНГ".





На сегодняшний день в странах объединенной системы ПВО СНГ - России, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане - системы ПРО имеются только у России и Беларуси.





Согласно информации на сайте Минобороны России, в отечественной классификации под ПРО в первую очередь понимается система защиты от баллистических целей, в том числе от боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет.