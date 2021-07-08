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Аскар Шакиров избран заместителем председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ

07.07.2021 8047
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Заместитель председателя сената парламента Республики Казахстан Аскар Шакиров принял участие в работе состоявшейся в Вене (Австрия) летней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания Постоянного комитета и пленарного заседания парламентарии ОБСЕ обсудили текущую деятельность и приоритеты Парламентской ассамблеи, приняли решения по актуальным вопросам международной повестки дня.
 
На полях сессии состоялись встречи вице-спикера с руководителями национальных делегаций Азербайджана, Болгарии, Дании, Литвы, США, Финляндии, Швеции, включая новоизбранного председателя ПА ОБСЕ Маргарету Седерфельт. Аскар Шакиров ознакомил европейских депутатов с тремя пакетами демократических реформ, реализуемыми в рамках модернизационной повестки главы государства.
 
Парламентарии ОБСЕ выразили поддержку политическим и социально-экономическим преобразованиям в Казахстане, реализуемым по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи с главой датской делегации П. Юэл-Йенсеном достигнута договоренность о создании в парламенте Дании группы дружбы с Центральной Азией с акцентом на развитие межпарламентского диалога с Казахстаном.
 
В рамках сессии состоялись выборы в руководящий состав Парламентской ассамблеи ОБСЕ, по итогам которых вице-спикер сената Аскар Шакиров был избран заместителем председателя организации.
 

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