Астана может сыграть ключевую роль в процессе восстановления мира в Сирии

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Конструктивные участники Астанинского мирного процесса по сирийскому урегулированию высоко оценивают роль и перспективы предстоящих переговоров в столице Казахстана, намеченных на 23 января, передает корреспондент агентства.

До начала переговоров, которые эксперты также называют Астанинским мирным процессом, остаются считанные дни, однако пока еще нет точных данных по всем его участникам. Организаторы переговоров ведут активную подготовку, в том числе и с рассылкой приглашений. Астана же изначально заявила, что предоставит площадку для встречи конфликтующих сторон и посредников, не вовлекаясь непосредственно в политический процесс.

С инициативой проведения переговоров именно в Астане выступили в декабре 2016 года президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 17 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице. При этом он подчеркнул, что Казахстан изначально поддерживает международные усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта в Сирии. В дальнейшем Назарбаев и Путин еще неоднократно обсуждали подготовку к встрече, как следует из сообщений пресс-служб глав Казахстана и России.

Следующим важным шагом на пути мирного урегулирования стала договоренность между правительством Сирии и оппозицией о прекращении огня. Об этом 29 декабря сообщил Владимир Путин. Как стало известно, стороны подписали три документа: "О прекращении огня между сирийским правительством и вооруженной оппозицией", "О комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня", а также "О готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию".

Как отметили в Кремле, договоренности удалось достигнуть при активном участии Турции, которая вела переговоры с лидерами формирований умеренной сирийской оппозиции. Незадолго до этого в Москве прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана, которые решили выступить гарантами мирного процесса урегулирования в Сирийской Республике.

Конечно же, поддержку в подготовке переговоров в Астане оказывает и президент Сирии Башар Асад, который ранее выразил готовность к обсуждению с оппозицией любых вопросов. "Мы готовы обсуждать все темы. Все пути должны быть открыты, когда речь идет о переговорах о прекращении конфликта в Сирии или о будущем Сирии. Никаких ограничений нет", - цитирует Асада SANA.

Детали подготовки к встрече также обсуждались между Асадом и Путиным. В частности, в разговоре 29 декабря главы государств отметили, что "запуск в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию явился бы важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса".

Дату начала переговоров на пресс-конференции 4 января озвучил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что переговоры по Сирии в Астане в случае соблюдения договоренности о прекращении огня начнутся 23 января. При этом глава МИД Турции сообщил, что к тому времени уже были зафиксированы факты нарушения договоренностей о перемирии.

Стоит также отметить что Россия и Турция, кроме единой позиции в организации переговоров по сирийскому урегулированию в Астане, накануне начала первую совместную операцию против боевиков в Сирии. Удары были нанесены по 36 объектам ДАИШ (так называемое "Исламское государство".

Как сообщает "ТВ Центр", в операции, согласованной с сирийскими властями, задействованы четыре бомбардировщика, столько же штурмовиков и один многофункциональный истребитель-бомбардировщик ВКС России. С турецкой стороны - восемь военных самолетов. В зоне поражения - 36 целей. По террористам наносят удары в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. В самом Алеппо российский центр примирения сторон продолжает работу по восстановлению мирной жизни.

Возвращаясь к предстоящим переговорам в Астане, отметим, что до сих пор пока нет точных данных о том, кто из сирийской оппозиции прибудет в Астану, чтобы сесть за стол переговоров. Вооруженные группировки сирийской оппозиции за время подготовки к Астанинскому процессу делали различные заявления, то соглашаясь на участие, то отказываясь под предлогом нарушения мирного соглашения. Такое заявление представителей оппозиционных формирований, в частности, 3 января опубликовал телеканал Al Arabiya.

Как сообщат ТАСС, документ был выпущен от имени примерно десяти повстанческих группировок. В нем они обвиняют Дамаск в нарушении режима прекращения огня и объявляют, что "замораживают все обсуждения, связанные с переговорами в Астане", намеченными на конец января.

Однако буквально в начале этой недели сообщалось, что большинство группировок сирийской вооруженной оппозиции намерены принять участие в переговорах. Как заявил комиссар вооруженной группировки "Фастаким" Закария Малахифи, "большинство группировок решили участвовать. Темами обсуждения станут прекращение огня, а также гуманитарные вопросы - доставка гуманитарной помощи и освобождение военнопленных". При этом он сообщил, что обсуждать вопросы политического урегулирования представители оппозиции в Астане не планируют, пишет ТАСС.

Кроме того, сирийский оппозиционный Высший комитет по переговорам (ВКП) 14 января высказался за участие делегации вооруженной оппозиции в переговорах. ВКП рассматривает встречу в Астане как подготовительный этап к предстоящим в феврале межсирийским переговорам в Женеве под эгидой ООН. По мнению оппозиционеров, "политический процесс должен проходить под полным контролем ООН".

В свою очередь Совет безопасности ООН 19 декабря 2015 года принял резолюцию 2254 в поддержку мирного урегулирования конфликта в Сирии. Документ предусматривает вступление в переговоры представителей оппозиции и правительства в январе 2016 года с целью формирования правительства, принятия Конституции и проведения всеобщих выборов в течение 18 месяцев после начала дискуссий.

Свою делегацию на встречу в Астану сформировала также ООН. Ее возглавит заместитель специального посланника генерального секретаря организации Рамзи Иззеддин Рамзи. Помимо этого, ООН ведет подготовку очередного раунда межсирийских переговоров в Женеве, намеченного на февраль.

Много вопросов вызывает возможное участие в переговорах делегации США, пока администрация этой страны не дала конкретного ответа. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы СМИ, заявил, что "форма, в которой направляются приглашения, позволяет обеспечить участие всех, кто упоминался в публичных высказываниях, включая и представителей администрации США". "Окончательно о том, какой состав участников соберется в Астане, будет объявлено, как только эти приглашения будут получены (сейчас они уже направляются) и когда поступит официальная реакция", - уточнил глава МИДа.

При этом, по его мнению, пригласить в Астану представителей ООН и новой администрации США было бы правильным. "Рассчитываем, что новая администрация сможет принять это приглашение, будет представлена своими экспертами на любом уровне, который посчитают возможным", - заявил он.

На другой пресс-конференции Лавров отмечал, что одной из задач встречи в Астане будет, во-первых, консолидировать режим прекращения огня, а во-вторых, договориться о том, чтобы эти полевые командиры полноправно участвовали в политическом процессе, который предполагает разработку Конституции, проведение референдума, выборов. "Мы считаем, что полевые командиры должны стать полноправными участниками этого процесса. Думаю, что не стоит ограничивать дело только теми конкретными группами, которые подписали 29 декабря соглашение о прекращении огня. Любые другие вооруженные отряды, которые захотят присоединиться к этим соглашениям, должны иметь такую возможность. У нас уже есть обращение целого ряда боевиков, которые не охвачены этими договоренностями, но хотят к ним присоединиться. Думаю, что это здоровый процесс, вовлекающий в переговоры тех, кто реально контролирует ситуацию", - подчеркнул он.

Стоит также отметить, что не все участники переговорного процесса поддерживают инициативу приглашения администрации США. Как пишет Lenta.ru, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад выступил против участия американской делегации. "Мы их не приглашали", - заявил Джавад.

Сегодня Иран сообщил о формировании своей делегации на переговорах в Астане. В сообщении МИДа этой страны говорится, что делегацию Исламской Республики Иран возглавит заместитель министра иностранных Хоссейн Джабери Ансари.

"Иран, как один из инициаторов проведения переговоров в Астане, считает, что это возможность установления диалога между правительством Сирии и оппозицией для достижения политического урегулирования, чтобы положить конец войне и гуманитарному кризису в этой стране и оказать содействие установлению стабильности и мира в регионе", - указывается в заявлении.

При этом в МИДе отметили, что Иран в течение последних дней провел консультации с различными сторонами конфликта, чтобы создать почву для уменьшения разногласий и достижения согласия. Заместитель министра иностранных дел Ирана Джабери Ансари в последние дни обменялся мнением по поводу последних преобразований с заместителем спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдином Рамзи, заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым и заместителем министра иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом.

Казахстан, готовя со своей стороны площадку для переговоров, также разделяет позитивные ожидания участников международного процесса. 14 января казахстанский МИД опубликовал интервью главы ведомства Кайрата Абдрахманова газете "аль-Иттихад", данного накануне визита в ОАЭ президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Он подчеркнул, что "Казахстан предоставляет только площадку для диалога, не вовлекаясь в сам политический процесс переговоров. Вместе с тем, казахстанская сторона готова создать все условия для плодотворной работы участников мероприятия".

Также Абдрахманов напомнил, что Казахстан уже имеет опыт предоставления переговорной площадки: в Астане проведено два раунда межсирийских переговоров - в мае и октябре 2015 года по инициативе ряда умеренных оппозиционных групп в Сирии.

"Впервые за время кризиса в Сирии участники астанинской встречи подтвердили, что Сирия должна оставаться государством национального единства и договорились о справедливом решении вопросов этнических и религиозных меньшинств в рамках единства территории и народа Сирии. По итогам переговоров, участники приняли большинством голосов Астанинскую декларацию, где осуждены все формы терроризма, а также содержится призыв к оказанию гуманитарной помощи Сирии. В целом, сирийский конфликт остается одним из актуальных вопросов на повестке дня Совета Безопасности ООН, и, в качестве его непостоянного члена в предстоящие два года, Казахстан чувствует особую ответственность за достижение мира в Сирии. Учитывая географическую и культурную близость Ближнего Востока и Центральной Азии, мы весьма заинтересованы в безопасности и стабильности данного обширного региона", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Просмотров: 3286