Астанинский процесс по Сирии полностью оправдывает свой мандат - МИД РК

Астана. 4 декабря. Kazakhstan Today - Астанинский процесс по обеспечению мирного и стабильного разрешения сирийского конфликта полностью оправдывает свой мандат, сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает Kazakhstan Today.





"Мы считаем, что Астанинский процесс полностью оправдывает свой мандат. Во-первых, созданные на Астанинской платформе зоны деэскалации в Сирии показали свою эффективность в деле стабилизации обстановки на местах. Три зоны - Восточная Гута, район севернее Хомса, а также на юге Сирии - полностью вернулись к мирной жизни", - сказал Айбек Смадияров.





Он отметил, что сейчас ведется работа по нормализации ситуации в Идлибе. Процесс осложнен необходимостью завершения работы по отмежеванию умеренной оппозиции от террористических организаций.





Второй основной акцент заключается в укреплении мер доверия между противоборствующими сторонами с упором на расширение процесса обмена пленными", - подчеркнул он.





По его словам, на шестом заседании рабочей группы по обмену заключенными и поиску пропавших без вести в рамках Астанинских переговоров были рассмотрены варианты выхода на новые договоренности по обмену.





Хотим подчеркнуть, что политическое обсуждение аспектов урегулирования Сирийской проблематики, включая запуск конституционной комиссии, является прерогативой переговоров в Женеве под эгидой ООН", - сказал он.





Напомним, ранее спецпредставитель Государственного департамента США сообщил о том, что США не видят смысла в продолжении Сочинского и Астанинского процессов по урегулированию конфликта в Сирии.





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