Атамбаев усомнился в надежности ЕАЭС

Бишкек. 27 октября. Kazakhstan Today - Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня во время выступления на церемонии вручения верительных грамот от послов иностранных государств сделал ряд высказываний о Евразийском экономическом союзе, передает Kazakhstan Today.

"К сожалению, последние события на кыргызско-казахской границе показали, что мы возлагали слишком большие надежды на Евразийский экономический союз. Конечно, несмотря ни на что, и теперь, и в будущем, стратегическим партнером Кыргызстана и надежным союзником была и будет братская Россия. Но эти события показали, что нам в экономическом развитии не стоит обманывать себя и слишком надеяться на Евразийский экономический союз, потому что не может быть надежным союз, который зависит от прихоти одного человека. Любой союз должен в первую очередь подчиняться договорам и соглашениям, которые заключены между участниками этого союза", - сказал Атамбаев.

Он сообщил, что поручил правительству в срочном порядке решать вопросы с альтернативным рынком сбыта для сельскохозяйственной продукции. Посоветовал обратить внимание на Узбекистан и Китай.

"В части сбыта промышленных товаров, я рекомендую предпринимателям и правительству, чтобы отныне промышленные товары отгружались в Россию железнодорожными, опломбированными вагонами. У нас была такая договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Естественно, чтобы в будущем не было попыток давления, мы должны переводить полностью ТЭЦ Бишкека на местный, кара-кечинский уголь. И мы уже новые котлоагрегаты заранее приспособили для местного угля", - сказал Атамбаев.

По его мнению, последние события на кыргызско-казахской границе наглядно показали также необходимость срочного проектирования и строительства железной дороги сообщением Китай - Кыргызстан - Узбекистан, а оттуда через Туркмению и Иран, с выходом в Аравийское море и Индийский океан.

"Не буду скрывать, в свое время правительство побоялось взять льготный кредит на строительство железной дороги из-за некоторых депутатов-демагогов, которые тогда задавали тон в парламенте и кричали, что нельзя брать кредиты, что нам незачем строить альтернативные дороги. Жизнь показывает, что они занимались только популизмом", - отметил глава Кыргызстана.

Он подчеркнул, что правительству страны надо срочно проработать вопрос о льготном кредите для уже созданного кыргызско-китайского совместного предприятия, которое занимается исследованием и проектированием железной дороги.

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