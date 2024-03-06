Казахстан и Россия реализуют 135 проектов на сумму более $26 млрд

Стороны договорились активизировать работу по расширению договорно-правовой базы сотрудничества и реализации достигнутых ранее договоренностей

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Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев провел политические консультации с российским коллегой Михаилом Галузиным, сообщает - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев провел политические консультации с российским коллегой Михаилом Галузиным, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.





В рамках мероприятия были детально обсуждены состояние и перспективы двустороннего казахско-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ)", - говорится в информации МИД.





Главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях, а также отметили важность активизации работы по расширению договорно-правовой базы сотрудничества и реализации достигнутых ранее договоренностей.





Стороны подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие на уровне внешнеполитических ведомств с целью содействия дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества двух стран.



