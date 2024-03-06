Казахстан и Россия реализуют 135 проектов на сумму более $26 млрд
Фото: primeminister.kz
Москва. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина совершил рабочий визит в Москву, сообщает primeminister.kz.
В ходе переговоров главы правительств обсудили вопросы текущего торгово-экономического сотрудничества и ход реализации договоренностей, заключенных между президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и России Владимиром Путиным.
Стороны определили совместные действия в области торговли и инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, сельского хозяйства, гражданской авиации, а также транзитно-транспортного сотрудничества. Кроме того, обсуждено взаимодействие в культурной и образовательной сферах", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
На встрече Бектенов отметил положительные темпы развития промышленной кооперации и торгового взаимодействия.
По его словам сейчас субъекты бизнеса двух стран реализуют 135 проектов на сумму $26,5 млрд. Дополнительно прорабатываются 67 совместных проектов на $14 млрд в ключевых отраслях экономики, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность.
Важным направлением является промышленная кооперация. Она уже стала "визитной карточкой" успешного двустороннего взаимодействия. Правительства наших стран приложат все усилия для того, чтобы реализовать договоренности, достигнутые лидерами наших стран", - заявил Бектенов.
Он также подчеркнул необходимость ускорения и синхронизации работ по модернизации пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе.
В рамках поэтапной работы до конца 2027 года будет проведена реконструкция 29 пунктов пропуска из 30, определенных с учетом загруженности. Данные меры позволят облегчить транзит и увеличить пропускную способность на всей протяженности общей границы", - отметил Бектенов.
Внимание также было акцентировано на расширении потенциала международного коридора Север - Юг, развитии транспортной артерии с интенсивным использованием железнодорожного участка Казахстан - Туркменистан - Иран.
Казахстанская сторона также озвучила перспективные направления активизации сотрудничества в сфере АПК с приоритетом на глубокую переработку сельхозпродукции.
Со своей стороны глава правительства России Михаил Мишустин обозначил готовность активно работать для реализации всех решений и договоренностей, достигнутых на уровне глав государств.
Мы уделяем приоритетное внимание укреплению отношений с Казахстаном на принципах взаимного уважения, доверия и стратегического партнерства. Реализуются масштабные проекты в промышленности, энергетике, медицине, транспортной инфраструктуре, цифровых технологиях. Уверен, что у России и Казахстана есть огромный потенциал для взаимодействия в области транспорта и логистики. Через территории наших стран проходят важнейшие транзитные маршруты в Евразии", - заявил Мишустин.
Стороны отметили важность дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества, а также взаимодействия в сфере образования.
По итогам переговоров главы правительств подтвердили намерение поддерживать высокий темп совместной работы по всему спектру межгосударственных отношений.
Напомним, 22 февраля Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина посетил Казань, а 2 марта состоялся телефонный разговор глав двух государств.