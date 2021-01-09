"Без формализма и помпезности": 28 тысяч встреч провел Nur Otan в регионах

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Nur Otan завершил предвыборную агитацию в регионах, передает Kazakhstan Today.

Менее чем за месяц Республиканский предвыборный штаб объехал все 17 регионов страны, сообщили в пресс-службе партии Nur Otan.

По информации пресс-службы, в каждом городе и районе представители партии встречались с молодежью, предпринимателями, врачами, учителями, пенсионерами, рабочими, аграриями, интеллигенцией. Открыто обсуждали проблемы, цели, с которыми Nur Otan идет на выборы, и как гарантируется исполнение поставленных задач.

Агитация Nur Otan прошла "на ногах", без формализма и помпезности. Проведено более 28 тысяч мероприятий с прямым охватом 7 миллионов избирателей. Это были не массовые акции, а точечные встречи с людьми для предметного обсуждения острых проблем. 80% времени мы отвечали на вопросы граждан", - отметил руководитель штаба Бауыржан Байбек.

По его словам, в рамках акции "От двери к двери" жасотановцы обошли 1,4 млн домов и квартир, распространили 6,2 млн агитационных материалов. В регионах активно работали общественные приемные, поступило более 95 тыс. обращений, в том числе более трети - предложения и наказы. Кандидаты и доверенные лица провели 9,5 тыс. приемов.

Сегодня члены Республиканского предвыборного штаба встретились с жителями столицы.

Так, на встрече с руководителями предприятий Индустриального парка СЭЗ "Астана - новый город" и коллективом завода модульного домостроения "Modex Astana" были обсуждены основные приоритеты развития города в рамках предвыборной программы партии.

В пресс-службе рассказали, что в ближайшие 5 лет в столице запланировано строительство 10 млн квадратных метров жилья с предоставлением 50 тысяч квартир социально-нуждающимся гражданам. Планируется построить 50 новых школ, отремонтировать 250 улиц и газифицировать 20 тысяч домов на окраинах города.

Далее члены партии провели встречи с молодыми учеными "Назарбаев университет" и активистами Jas Otan.

Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей недавней статье "Независимость - самое дорогое", молодежь - это всегда источник новых идей, движущая сила позитивных перемен. По инициативе президента будет учрежден грант "Тауелсіздік урпактары" в поддержку талантливой молодежи. По поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева также планируется увеличить на 50% количество грантов для получения высшего образования. Ежегодно 75 тыс. молодых казахстанцев смогут получать высшее образование бесплатно. Будет введено не менее 50 тысяч новых мест в общежитиях колледжей и университетов", - сообщил первый зампред партии.

В партии заверили, что будут приняты меры по обновлению материально-технической базы 180 колледжей. Стипендии студентам увеличены в 2 раза, магистрантам и докторантам - в 1,5 раза. По опыту "Назарбаев университет" планируется создать 2 передовых региональных вуза.

Кроме того, в целях поддержки науки и развития интеллектуального потенциала молодым учёным будет ежегодно выделяться 1000 грантов. Также ежегодно в ведущие мировые научные центры будут направляться на стажировку 500 казахстанских учёных.

По информации пресс-службы, в целом предвыборная программа партии состоит из 255 четких мер и 160 индикаторов, детально просчитана, подкреплена финансами и реальными ресурсами.

Уважаемые казахстанцы! Мы предлагаем путь перемен, который ориентирован на повышение социального благополучия, поддержку бизнеса, а также создание новой инфраструктуры в экономике, развитие регионов и модернизацию сел. В условиях коронакризиса только Nur Otan дает ясную и уверенную картину будущего людям. Мы повысим зарплаты учителям и врачам, стипендии студентам, индексируем пенсии и соцвыплаты, построим новые школы, больницы, дороги, создадим новые рабочие места. Голосуйте за Nur Otan, партию реальных дел и ясных целей! Вторые в списке, но первые по жизни!", - заключил Бауыржан Байбек.





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