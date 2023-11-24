Безопасность в Евразии: главы МИД стран ОДКБ приняли совместное заявление

Алиев пригласил президента Казахстана совершить государственный визит в Азербайджан в следующем году

Фото: Акорда

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Баку. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы стратегического сотрудничества двух стран, сообщает - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы стратегического сотрудничества двух стран, сообщает Акорда





В ходе встречи главы государств обсудили возможности активизации совместной работы по таким важным направлениям, как проведение волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспия, увеличение поставок казахстанской нефти по территории Азербайджана, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также реализация перспективных проектов в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии.





Особое внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между братскими народами. В ближайшее время будут организованы перекрестные Дни культуры Казахстана и Азербайджана.





Как отметил Касым-Жомарт Токаеа, взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии.





Появляются новые проекты. У нас нет каких-либо вопросов друг к другу. Мы являемся естественными стратегическими партнерами, практически, соседями через Каспийское море. Историческим стало принятие Совместной декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также учреждение Высшего межгосударственного совета. Я принял решение привезти в Баку полноформатную делегацию, поскольку я считаю, что сегодняшняя встреча - это, по сути дела, полноформатные, насыщенные переговоры с Азербайджаном и хорошая возможность обменяться мнениями по широкому спектру вопросов взаимодействия двух стран", - сказал президент Казахстана.





Президент Азербайджана поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие в предстоящем Саммите СПЕКА





Мы хорошие друзья, братья, партнеры. За последние годы наглядно видна динамика контактов между нами в рамках официальных визитов, между членами правительств наших стран, между компаниями. Мы выходим на самый высокий уровень нашего взаимодействия за всю историю независимого развития наших стран. Это логично, это отражает дух и характер отношений между нашими народами", - отметил он.





Ильхам Алиев пригласил президента Казахстана совершить государственный визит в Азербайджан в следующем году.