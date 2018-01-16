Бывший посол США рассказал о важности визита президента РК в Вашингтон

Астана. 16 января. Kazakhstan Today - Бывший посол США в Казахстане Ричард Хогленд поделился мнением о том, почему визит президента Нурсултана Назарбаева в США очень важен, сообщает НАО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

"Мне очень приятно, что президент (Нурсултан) Назарбаев станет первым президентом в Центральной Азии, который посетит Вашингтон и встретится с нашим новым президентом (Дональдом) Трампом. Очень важно, чтобы те, у кого есть видение, как у Назарбаева, могли установить повестку дня на будущее", - сказал Ричард Хогленд.

"И я думаю, что именно с этой точки зрения предстоящий визит очень важен", - подчеркнул он, сообщает МИА "Казинформ".

Напомним, сегодня начался официальный визит президента Казахстана в Соединенные Штаты Америки, который продлится с 16 по 18 января.

В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Айдос Укибай, на встрече лидеров двух стран особый акцент будет сделан на дальнейшее развитие двустороннего политического, торгово-экономического взаимодействия и привлечение американских инвестиций в экономику Казахстана.

Ожидается также принятие совместного заявления президентов о расширенном стратегическом партнерстве двух стран и подписание ряда соглашений на несколько миллиардов долларов.

Кроме этого, президент Казахстана примет участие в заседании Совета безопасности ООН.

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