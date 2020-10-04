Более 600 тысяч человек проголосовало на праймериз - Байбек

Нур-Султан. 3 октября. Kazakhstan Today - На праймериз Nur Otan проголосовало более 600 человек. Один из них - первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает Kazakhstan Today.

Проголосовал на праймериз. Решил сделать это лично на избирательном участке, чтобы заодно проверить качество организации процесса голосования", - написал Бауыржан Байбек в Facebook .

Он напомнил, что внутрипартийные выборы Nur Otan проходят в общереспубликанском масштабе впервые и являются одним из завершающих этапов инициированной лидером партии Нурсултаном Назарбаевым "перезагрузки" партии.

По информации зампреда партии, для участия в электронном голосовании в системе "Праймериз" авторизовалось порядка 730 тыс. членов партии. На данный момент проголосовало уже более 600 тыс. человек.

Предвидя огромный ажиотаж, в Nur Otan по рекомендации специалистов заранее разделили этап голосования на три дня.

Несмотря на это, в первый день не обошлось без технических сложностей, которые были оперативно устранены. Также по просьбам кандидатов принято решение продлить голосование еще на сутки (до 14.00 4 октября). Считаю это справедливым", - написал Байбек.

Он подчеркнул, что, несмотря на первоначальный скепсис, сегодня можно с уверенностью констатировать: праймериз состоялись! Публичный внутрипартийный отбор, как политическое новшество для Казахстана, вызвал широкий интерес со стороны населения. Более 10 тыс. участников провели свыше 60 тыс. встреч и дебатов, охватив напрямую 1,4 млн человек.

Кроме того, в рамках концепции "Слышащего государства" собрано 20 тыс. предложений к опубликованным проектам 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району. В ТОП-5 волнующих людей тем вошли: доступность жилья, ремонт дорог, социальная поддержка, а также повышение уровня здравоохранения и образования. Все озвученные вопросы партия возьмет "на карандаш".

Ключевым вопросом для Центрального аппарата было поручение лидера партии об организации праймериз честно, прозрачно и в равных для всех участников условиях. Хочу поблагодарить членов комитета и комиссий партийного контроля на местах, которые, невзирая на лица, оперативно реагируют на нарушения, принимая принципиальные организационные меры, вплоть до снятия кандидатов с голосования", - подчеркнул зампред партии.

В завершении Бауыржан Байбек отметил, что в выборах, результаты которых будут опубликованы 6 октября, "нет победивших и проигравших".

Выиграли все. В первую очередь, страна. Проведя в правящей партии открытые внутрипартийные выборы, мы вместе с вами заложили основу новой политической культуры. На долгие годы вперёд. В этом и проявляется лидерство партии Nur Otan", - написал он.

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