Бывший глава МИД Абдрахманов останется на дипломатической службе

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Бывший министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов останется на дипломатической службе. Об этом журналистам сообщил нынешний глава МИДа Бейбут Атамкулов, передает корреспондент агентства.

Кайрат Кудайбергенович решил дальше остаться на дипломатической работе. Мы ожидаем его скорое назначение в одну из стран", - сказал Атамкулов.

Напомним, что Кайрат Абдрахманов занимал должность министра иностранных дел с декабря 2016 года. В декабре 2018 года он был освобожден от должности с формулировкой "в связи с переходом на другую работу" и с тех пор о его новом назначении не сообщалось.

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