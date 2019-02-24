Бывший глава МИД Абдрахманов останется на дипломатической службе

Кайрат Кудайбергенович решил дальше остаться на дипломатической работе. Мы ожидаем его скорое назначение в одну из стран", - сказал Атамкулов.
Напомним, что Кайрат Абдрахманов занимал должность министра иностранных дел с декабря 2016 года. В декабре 2018 года он был освобожден от должности с формулировкой "в связи с переходом на другую работу" и с тех пор о его новом назначении не сообщалось.
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