Система Orphus

Члены ВЕЭС утвердили новый состав коллегии ЕЭК

21.12.2019, 11:51 20602

Санкт-Петербург. 21 декабря. Kazakhstan Today - На заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге 20 декабря было принято решение о председательстве в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), персональном составе и распределении обязанностей между членами коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ЕЭК, в 2020 году государством, председательствующем в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии, определена Республика Беларусь. Председательство перейдет от Армении.

В связи с окончанием срока полномочий министров ЕЭК, которые назначаются каждые четыре года, члены ВЕЭС утвердили новый состав коллегии Комиссии. По-прежнему у каждой страны Союза в коллегии будет по два представителя. Новый состав коллегии ЕЭК приступит к выполнению обязанностей 1 февраля 2020 года, уточнили в Комиссии.

С этой же даты вступит в должность новый председатель коллегии ЕЭК, которым станет представитель Республики Беларусь Михаил Мясникович. До недавнего времени он являлся Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Новыми лицами в составе коллегии Комиссии станут Артак Камалян и Гегам Варданян (Республика Армения). Артак Камалян назначен на должность члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК. Сейчас этот пост занимает Александр Субботин (Республика Беларусь). Гегам Варданян назначен на должность члена коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям. Он сменит на этом посту Карине Минасян (Республика Армения).

Работу в Комиссии также продолжат член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко (Республика Беларусь), член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков (Республика Казахстан), член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серик Жумангарин (Республика Казахстан), член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Нурлан Акматов (Кыргызская Республика), член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев (Кыргызская Республика), член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев (Российская Федерация) и член коллегии (министр) по торговле ЕЭК (Российская Федерация) Вероника Никишина.

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии - Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза - обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет - высший орган Союза, в состав которого входят главы государств-членов.

Евразийский межправительственный экономический совет - орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии - орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая