Члены ВЕЭС утвердили новый состав коллегии ЕЭК

Санкт-Петербург. 21 декабря. Kazakhstan Today - На заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге 20 декабря было принято решение о председательстве в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), персональном составе и распределении обязанностей между членами коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает Kazakhstan Today.



По информации пресс-службы ЕЭК, в 2020 году государством, председательствующем в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии, определена Республика Беларусь. Председательство перейдет от Армении.



В связи с окончанием срока полномочий министров ЕЭК, которые назначаются каждые четыре года, члены ВЕЭС утвердили новый состав коллегии Комиссии. По-прежнему у каждой страны Союза в коллегии будет по два представителя. Новый состав коллегии ЕЭК приступит к выполнению обязанностей 1 февраля 2020 года, уточнили в Комиссии.



С этой же даты вступит в должность новый председатель коллегии ЕЭК, которым станет представитель Республики Беларусь Михаил Мясникович. До недавнего времени он являлся Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.



Новыми лицами в составе коллегии Комиссии станут Артак Камалян и Гегам Варданян (Республика Армения). Артак Камалян назначен на должность члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК. Сейчас этот пост занимает Александр Субботин (Республика Беларусь). Гегам Варданян назначен на должность члена коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям. Он сменит на этом посту Карине Минасян (Республика Армения).



Работу в Комиссии также продолжат член коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко (Республика Беларусь), член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков (Республика Казахстан), член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серик Жумангарин (Республика Казахстан), член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Нурлан Акматов (Кыргызская Республика), член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев (Кыргызская Республика), член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев (Российская Федерация) и член коллегии (министр) по торговле ЕЭК (Российская Федерация) Вероника Никишина.



Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии - Тигран Саркисян.



Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза - обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.



Высший Евразийский экономический совет - высший орган Союза, в состав которого входят главы государств-членов.



Евразийский межправительственный экономический совет - орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.



Совет Евразийской экономической комиссии - орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства