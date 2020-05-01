Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Ведущий научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Айдар Амребаев объяснил, что означает праймериз по-казахски, передает Kazakhstan Today.

В современном политическом лексиконе нашей страны недавно появилось заморское слово "праймериз". Предлагается в партии "Нур-Отан" в преддверии парламентских выборов провести данную процедуру внутри этой политической организации… Что же это означает для нас? Есть ли какие-либо аналоги в нашей отечественной политической истории или это совсем чужая политическая инновация? Праймериз (от английского слова "Primary", обозначающего "предварительный") означает предваряющие выборы в исполнительные или законодательные органы, внутрипартийные выборы, проводимые с целью выдвинуть наиболее сильных и популярных кандидатов на основные выборы", - объясняет Айдар Амребаев.

По его информации, эта политическая традиция получила широкое распространение в условиях сильной политической конкуренции с развитой системой политического самосознания населения. В частности, данная процедура широко распространена в США, где "праймериз" являются одним из наиболее ярких и захватывающих событий предвыборной гонки.

Амребаев отмечает, что одной из особенностей американской политической традиции является, помимо праймериза, проведение внутрипартийных дискуссий, называемых кокусами. Интересно, что в казахской кочевой политико-правовой традиции можно обнаружить ряд схожих с американской политической жизнью явлений, которые нас сближают с этим "образцом демократии".

Во-первых, это, конечно, наличие в нашей исконной традиции правовой системы, основанной на прецедентах. Фактически, свод законов Тауке-хана "Жеті жаргы" и судебные решения судов казахских биев представляли собой аналог американского прецедентного права, вынесения решений по аналогии. Поэтому я думаю, что в массовом сознании внесение западных политико-правовых инноваций может встретить привычные ассоциации и вполне укорениться в нашей правовой культуре. Во-вторых, интересно, что 21 октября 1868 года российским императором Александром I было подписано "Временное положение об управлении в Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областях", в котором были определены правила выборной системы для волостных управителей степи. Согласно этому Положению, на должность волостного управителя "может быть выбран всякий, кто пользуется уважением и доверием народа, не опорочен по суду, не находится под следствием и имеет от роду не менее 25 лет". Примечательно, что этим Положением вводилась система голосования выборщиков (один выборщик от 50 кибиток) на волостных съездах и аульных сходах. Ничего не напоминает? Да. Америка голосует не за президентов, а за выборщиков от каждого штата, что позволяет сконцентрировать внимание избирателей не на фигуре человека или идеологической предпочтений "противных партий" (как это было записано в императорском Положении!), а на интересах людей конкретной местности и решении их злободневных проблем. Ведь политическая жизнь выборами не заканчивается… Так вот, в казахской степи тоже был аналог подобной схемы разрешения прагматичных интересов местного населения. Кочевников не интересовали особенности идеологических доктрин, борьба шла за контроль принятия решений, за места удобной кочевки, безопасные маршруты передвижения, колодцы и так далее", - подчеркивает Айдар Амребаев.

Он также отмечает, что проведение кокусов в Америке напоминает проведение айтысов в кочевом казахском политическом дискурсе.

Часто до проведения выборов волостных, "аткамінеры" (состоятельные люди) проводили поэтические состязания - айтысы, на которых приглашались авторитетные люди, которым доверяла община и вполне могла определить в качестве выборщиков, также на этих состязаниях выяснялись злободневные темы и формировались "наказы" будущим Волостным правителям. Это был важный инструмент демократического волеизъявления народа, когда тот или иной выборщик, а позднее и избранный волостной, мог услышать "глас народа". Таким образом, внедрение традиции "праймериза" как внутрипартийной процедуры "Нур Отана", с моей точки зрения, не является уж столь уж незнакомым и пугающим явлением. Напротив, эта новация при определенных условиях и должной организации вполне может способствовать демократизации политического волеизъявления партийцев и даже привлечь внимание к ней, ее программе со стороны населения. Широкое участие населения в этом процессе, открытая политическая конкуренция и формирование запросов избирателей, их симпатии или отторжение к тем или иным вопросам, может помочь партии создать более актуальную и не оторванную от жизни политическую повестку дня не только для себя, но и для всего общества. В этом плане можно только поприветствовать этот политтехнологический шаг молодого и креативного руководства партии "Нур Отан", - резюмирует эксперт.

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