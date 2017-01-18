ЦИК проведет проверку в отношении мажилисмена Жамалова

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия РК назначила проверку соблюдения требований пункта 3 статьи 52 Конституции РК депутатом мажилиса Аманжаном Жамаловым, сообщили в пресс-службе ЦИК.

Напомним, пункт 3 статьи 52 Конституции гласит: "3. Депутат парламента не вправе быть депутатом другого представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации. Нарушение настоящего правила влечет за собой прекращение полномочий депутата". Между тем на днях в СМИ была опубликована информация о том, что депутат Жамалов является учредителем в двух ТОО, передает Kazakhstan Today.

Как проинформировали в пресс-службе, сегодня состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по фактам статьи "Успешный" депутат Жамалов может покинуть парламент Казахстана", опубликованной 17 января текущего года на интернет-портале 365info.kz.

"Заслушаны сообщение члена ЦИК РК Сарсембаева М.А. и пояснения депутата мажилиса парламента РК Жамалова А.М. В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Конституции Республики Казахстан членам ЦИК РК Сарсембаеву М.А. и Сулеймен Л.Ж. поручено осуществить проверку и доложить о результатах к 24 января текущего года. Принято постановление ЦИК РК по данному вопросу", - сообщили в комиссии.

Напомним, что в последнее время внимание журналистов депутат Жамалов привлек некорректной фразой по поводу смерти посетителя ЦОНа Алматы. "C таким же успехом он мог умереть и дома", - сказал депутат. В тот же день он принес извинения за некорректное высказывание, а также выразил соболезнования родным умершего, объяснив, что журналисты застали его вопросом о ЦОНе врасплох.

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