Дарига Назарбаева встретилась с послом КНР

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Председатель сената парламента Дарига Назарбаева приняла посла Китайской Народной Республики Чжана Сяо по его просьбе, сообщили в пресс-службе сената парламента РК, передает Kazakhstan Today.

Спикер сената отметила важное значение отношений всестороннего стратегического партнерства с Китаем.





Казахстан намерен продолжить практическую реализацию договоренностей Елбасы Н. Назарбаева и председателя КНР Си Цзиньпина на основе высокого уровня дружбы, добрососедства и взаимопонимания. Подтверждаем приверженность курсу на укрепление отношений всестороннего стратегического партнерства", - подчеркнула Д. Назарбаева.

Чжан Сяо передал Д. Назарбаевой поздравление председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу с избранием на пост председателя сената и пожелал ей успехов в дальнейшей работе. "Мы высоко ценим Ваш личный вклад в развитие межпарламентских связей и поддержку китайской инициативы "Один пояс, один путь", - сказал он.

Посол Китая проинформировал главу сената о подготовке к предстоящему визиту Первого Президента Казахстана Н. Назарбаева в Пекин для участия во 2 Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь".

Собеседники отметили позитивные тенденции в развитии торгово-экономических связей и рост объемов товарооборота между нашими странами, подчеркнув, что имеются возможности усилить взаимодействие в сфере инвестиций, сельском хозяйстве, туризме, культурно-гуманитарном сотрудничестве.

Глава сената отметила необходимость активней развивать молодежное сотрудничество между двумя странами, в частности налаживать обмен студентами и выдачу образовательных грантов.

Д. Назарбаева затронула тему этнических казахов в СУАР, отметив, что этнические казахи КНР являются "мостом дружбы" в отношениях между Казахстаном и Китаем. Стороны договорились решать возникающие вопросы в этой сфере в конструктивном русле на взаимной основе", - отметили в пресс-службе сената.

Также в ходе встречи председатель сената подняла вопрос возобновления выдачи туристических и индивидуальных виз для граждан РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства