Дата проведения встречи по Сирии в Астанинском формате может быть сдвинута на ноябрь

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - Планы проведения встречи по Сирии в столице Казахстана сохраняются, она ожидалась в конце октября, но может быть сдвинута на ноябрь, заявил глава МИД РК Мухтар Тлеуберди, передает Kazakhstan Today.

Планы сохраняются, мы планировали конец октября, но сейчас не знаю, насколько это сдвинется", - сказал Тлеуберди журналистам. Отвечая на вопрос о том, на какой срок может быть перенесена дата встречи, он сказал: "На ноябрь, не больше, я думаю", сообщает РИА Новости .

МИД Казахстана призвал страны-гаранты по Сирии провести новые переговоры.

На данном фоне астанинский процесс принимает все большую актуальность, потому что странам-гарантам нужно снова сесть за стол переговоров, обсудить происходящие там (в Сирии) события", - сказал Тлеуберди, добавив, что Казахстан готов организовать данный диалог.

Странами-гарантами перемирия в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, выступают Турция, Россия и Иран. Урегулирование в Сирии регулярно обсуждается на площадке в Нур-Султане.

9 октября Турция начала операцию против курдских формирований на территории Сирии.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства