Депутаты мажилиса начали встречи с избирателями в регионах

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Депутаты мажилиса начали встречи с избирателями в регионах04.01.2017
  • Фото: www.parlam.kz
Политика  11:22

Астана. 4 января. Kazakhstan Today - Сегодня в регионах начались встречи депутатов мажилиса парламента с избирателями, сообщила пресс-служба палаты.

По информации пресс-службы, встречи мажилисменов от всех трех парламентских партий и Ассамблеи народа Казахстана пройдут с 4 по 13 января не только в областных, районных центрах, но и в малых городах, поселках и отдаленных селах. Депутаты встретятся с трудовыми коллективами и общественностью, активами регионов, проведут приемы граждан, а также посетят производственные и социально-культурные объекты, передает Kazakhstan Today.

"Парламентарии проинформируют граждан о своей депутатской деятельности, расскажут о том, как выполняются задачи, определенные главой государства в Плане нации "100 конкретных шагов", - отметили в мажилисе.
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