Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки по вопросам противодействия коррупции

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса под председательством спикера Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам противодействия коррупции, передает Kazakhstan Today.

Два поручения - это о восстановлении антикоррупционной экспертизы и о законодательном закреплении ответственности первого руководителя ведомства. И теперь в этом законопроекте реализуется поручение президента об определении строгой ответственности сотрудников антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Выполняя поручение главы государства, мажилисмены предложили установить уголовную ответственность не только сотрудников антикоррупционных органов, но и в целом правоохранительных органов за провокацию любых видов преступлений.

Представители Генеральной прокуратуры, Агентства по противодействию коррупции, министерств внутренних дел и финансов согласились с предложением депутатов, которое рабочей группе предстоит доработать до второго чтения законопроекта.

В ходе работы над законопроектом своё решение получил ещё один вопрос, который ставили депутаты мажилиса: отныне к ответственности за коррупционные преступления будут привлекаться не только первые руководители, но и должностные лица квазигосударственного сектора, отвечающие за госзакупки, а также за реализацию проектов, финансируемых из госбюджета, сообщили в пресс-службе мажилиса.

Необходимо чётко понимать, что если будут нарушения, то будет и жёсткий спрос. Расширение перечня должностных лиц квазигосударственного сектора, включённых в состав субъектов коррупционных правонарушений, очень важно в целом для эффективного противодействия коррупции", - подчеркнул спикер мажилиса.

Подводя итог состоявшегося обсуждения, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что данный законопроект - это ещё один шаг по улучшению антикоррупционного законодательства страны.

Те механизмы и инструменты правового регулирования, которые закрепляются сегодня в специальных законодательных актах, свидетельствуют о системном подходе к борьбе с этим негативным явлением. Именно такую задачу поставил президент страны на открытии нынешней парламентской сессии. Уверен, что такая последовательная совместная работа правительства и депутатского корпуса повысит эффективность всех мер по противодействию коррупции", - сказал спикер мажилиса.

Как сообщил первый заместитель председателя Антикоррупционной службы Олжас Бектенов, законопроектом запрещается госслужащим принимать подарки любой стоимостью. Сегодня допускается возможность дарения подарков государственным служащим стоимостью до 10 МРП.

В закон о противодействии коррупции вводится запрет на принятие материального вознаграждения, подарков или услуг членами семей, принимающих на себя антикоррупционные ограничения", - сказал Бектенов.

Кроме того, законопроектом вводится обязанность для лиц, являющихся кандидатами на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в письменной форме уведомлять руководство организаций о работающих в этой организации близких родственниках, супруге или свойственниках.

Также Олжас Бектенов сообщил, что Агентство по противодействию коррупции поддерживает предложение депутатов об усилении ответственности за провокацию любых видов преступлений.

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