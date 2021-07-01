Депутаты Парламента РК ушли на каникулы

Фото: parlam.kz

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Парламент закрыл первую сессию седьмого созыва и ушел на каникулы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин отметил, что за прошедшую сессию было принято 63 законопроекта, 58 из них подписаны президентом и вступили в силу. Несмотря на пандемию, парламент не останавливал свою работу ни на один день. В работе обеих палат находилось 24 законопроекта, разработанных и инициированных депутатами мажилиса и сената, 15 из них уже приняты.

Среди ключевых законов, принятых во время работы сессии, можно выделить: закон, запрещающий продажу земель сельхозназначения иностранцам, а также поправки о продлении на пять лет моратория на продажу земель сельхозназначения; поправки о выборах сельских акимов, снижении порога для политических партий и включении в бюллетени графы "Против всех"; поправки в бюджет на 2021-2023 годы; поправки, позволяющие водителям не носить с собой права и документы на автомобиль; поправки по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи; законы, устанавливающие льготы для социального бизнеса, и другие.

Первую сессию парламента седьмого созыва можно с полным правом назвать сессией законодательной поддержки социально-экономических мер и политических реформ, инициированных руководством страны. Для этого парламент принял важные законы по восстановлению экономического роста и социальной поддержки казахстанцев, по улучшению выборного законодательства, по модернизации судебной системы и других сфер жизни казахстанского общества. Все это не только закрепляет достижения нашей страны за 30 лет Независимости, но и создает условия для успешного развития Казахстана на очередном этапе", - сказал Нурлан Нигматулин.

По его словам, благодаря оперативным и конкретным шагам, которые были приняты в соответствии с требованиями времени в текущей сессии, парламент обеспечил качественными законами задачи, поставленные Елбасы и президентом.

Эти законы, прежде всего, способствовали социальной защите каждого гражданина, решению актуальных проблем граждан и повышению качества жизни. Благодаря эффективным законам в законодательстве сделан конкретный шаг к дальнейшему продолжению политических и экономических реформ в стране. Успехи и результаты, достигнутые в ходе первой сессии седьмого созыва парламента, являются огромным вкладом в 30-летие Независимости Казахстана", - сказал спикер мажилиса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства