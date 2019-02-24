Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Депутаты сената ратифицировали Протокол о внесении изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передает Kazakhstan Today.

"Данный Протокол был подписан главами государств-членов Евразийского экономического союза 15 марта 2018 года в городе Москве. Целью Протокола является внесение изменения в пункт 2 статьи 10 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части установления возможности вхождения в состав Высшего совета не только главы государства-члена, но и главы правительства государства-члена, наделенного в соответствии с законодательством своего государства полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Высшего совета", - сообщили в пресс-службе сената.

Необходимость внесения изменения в Договор о ЕАЭС обусловлена конституционными изменениями в Республике Армения, в соответствии с которыми с апреля 2018 года Армения полностью перешла на парламентскую форму правления, предусматривающую передачу основных полномочий президента Армении в сфере внешней политики правительству и премьер-министру Армении.

Глава сената предостерег парламент и правительство не увлекаться внесением изменений в Договор о ЕАЭС. "Еще чернила не просохли, а мы начали вносить изменения. Это может привести к последующим изменениям и в целом к искажению самой сути интеграции. Я обращаюсь к правительству, в частности к министерству национальной экономики, очень внимательно, избирательно относиться к подобным вопросам", - сказал К. Токаев.

Кроме того, ратифицировано Соглашение о международных договорах Евразийского экономического союза с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями.

Соглашение подписано главами государств-членов Евразийского экономического совета в Сочи 14 мая 2018 года. Документ определяет порядок заключения, прекращения и приостановления действия международных договоров со странами, не входящими в Евразийский экономический союз. Соглашением регламентированы процедура ведения переговоров с третьими странами, полномочия и обязательства руководителя переговорной делегации, обязательное согласование с государствами-членами проектов документов, содержащих переговорную позицию и передаваемых третьей стороне.

В Соглашении заложены механизмы контроля за деятельностью переговорных команд, действующих от имени Союза и его государств-членов, в целях недопущения включения в проекты международных договоров норм, выходящих за рамки экономической интеграции.

Ратифицировано Соглашение государств-участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

Соглашение подписано 5 декабря 2012 года в Ашхабаде между Республикой Казахстан, Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Республикой Армения и Республикой Молдова о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

Основная цель Соглашения - создание равных и льготных условий для оснащения компетентных органов сторон, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, специальной техникой, специальными средствами и материалами обеспечения или направления информации о них.

В рамках Соглашения сотрудничество между сторонами будет осуществляться через компетентные органы посредством исполнения запросов о закупке и поставке. При этом срок исполнения запроса не должен превышать 30 дней. Запрашиваемая сторона принимает все необходимые меры для полного, своевременного и качественного исполнения запроса.

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