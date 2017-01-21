Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
21 января 2017
  • 14
  • :
  • 35
Все области
Пасмурно
днем 6º    ночью -1º
17:00
.
Aнонс

Дональд Трамп официально стал президентом США21.01.2017
Политика  10:44

Вашингтон. 21 января. Kazakhstan Today - Вчера в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Церемония вступления в должность 45-го президента США Трампа состоялась 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне. Минутами ранее в соответствии с традицией присягу принес 57-летний вице-президент Майкл Пенс, передает Kazakhstan Today.

"Еще полгода назад его перспективы казались призрачными: по опросам он заметно отставал от кандидата от демократов Хиллари Клинтон, а Республиканскую партию сотрясали скандалы. Все это уже позади. Вопреки прогнозам и предсказаниям, Трамп и его команда сделали невозможное. Помог им в этом американский народ - и именно к нему были обращены первые слова нового президента. Дональд Трамп пообещал вернуть простым людям власть, которую у них отняли вашингтонские политики, и сосредоточиться на возрождении Америки, а не на внешнеполитических химерах. В своей речи он говорил о солидарности и экономическом подъеме, патриотизме и верности флагу и ни разу не произнес любимого слова теперь уже бывшего президента Барака Обамы - "демократия", лишь однажды употребив слово "свобода", говоря о свободах американского народа. Это, пожалуй, лучше всего демонстрирует, что эпоха Обамы завершилась. Началась эра Трампа", - пишет Лента.RU.
Просмотров: 1359
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   политика
21.01.2017   10:44
Дональд Трамп официально стал президентом США
20.01.2017   20:10
Фото: http://kokshetau.asia/
Глава МИД Казахстана рассказал о подготовке Астанинской встречи по Сирии
20.01.2017   10:57
Фото: www.kp.ru
Страны ЕАЭС переходят на единую систему транспортного контроля
20.01.2017   10:35
Эксперт назвал Казахстан идеальной страной для проведения переговоров по Сирии
20.01.2017   09:30
Фото: kaztrk.kz
У Астаны есть потенциал стать азиатской Женевой - Мамедов
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика