Дональд Трамп официально стал президентом США

Вашингтон. 21 января. Kazakhstan Today - Вчера в Вашингтоне состоялась церемония инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Церемония вступления в должность 45-го президента США Трампа состоялась 20 января на ступенях Капитолия в Вашингтоне. Минутами ранее в соответствии с традицией присягу принес 57-летний вице-президент Майкл Пенс, передает Kazakhstan Today.

"Еще полгода назад его перспективы казались призрачными: по опросам он заметно отставал от кандидата от демократов Хиллари Клинтон, а Республиканскую партию сотрясали скандалы. Все это уже позади. Вопреки прогнозам и предсказаниям, Трамп и его команда сделали невозможное. Помог им в этом американский народ - и именно к нему были обращены первые слова нового президента. Дональд Трамп пообещал вернуть простым людям власть, которую у них отняли вашингтонские политики, и сосредоточиться на возрождении Америки, а не на внешнеполитических химерах. В своей речи он говорил о солидарности и экономическом подъеме, патриотизме и верности флагу и ни разу не произнес любимого слова теперь уже бывшего президента Барака Обамы - "демократия", лишь однажды употребив слово "свобода", говоря о свободах американского народа. Это, пожалуй, лучше всего демонстрирует, что эпоха Обамы завершилась. Началась эра Трампа", - пишет Лента.RU

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