Довести товарооборот до 100 млрд долларов планируют Казахстан и Китай

Фото: МИД РК

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Алматы. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 10-11 мая 2024 года в Алматы состоялись переговоры между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщается на официальных сайтах министерств иностранных дел Азербайджана . - 10-11 мая 2024 года в Алматы состоялись переговоры между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщается на официальных сайтах министерств иностранных дел Армении





Министры поприветствовали прогресс по делимитации, а также договоренности, достигнутые в данном направлении. Министры и их делегации продолжили обсуждение положений проекта двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, по которым еще существуют разногласия, говорится в сообщении министерств.





В ходе визита министры встретились с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу как отдельно, так и в двустороннем формате. Они выразили признательность казахстанской стороне за проведение переговоров.





Напомним, в апреле на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном и заявил о готовности оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.





По данным РБК , в первый день переговоров Арарат Мирзоян заявил, что Еревану с Баку "не стоит ограничиваться подписанием мирного договора" - они могут "пойти еще дальше" и "разблокировать все транспортные коммуникации в регионе". Министр подчеркнул: разблокировка должна идти "с пониманием, что вся транспортная инфраструктура останется под суверенитетом тех стран, по территории которых она проходит, будут действовать согласно юрисдикциям этих стран" (цитаты по Armenia Today).





В день переговоров МИД Азербайджана опубликовал релиз, в котором обозначил название проекта мирного договора - "Двустороннее соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений". "Обратите внимание на первое слово - "двухстороннее". Это должно подчеркивать, что Баку и Ереван собираются вести диалог друг с другом напрямую, без посредников в лице какой-либо третьей стороны, будь то Москва либо Брюссель/Вашингтон", - отмечает политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.





На какой стадии находится урегулирование между Баку и Ереваном





Главы Азербайджана и Армении сходятся в том, что заключить мирный договор реально до конца 2024 года. Президент Ильхам Алиев заявил в апреле, что это возможно до того, как в Азербайджане пройдет международная конференция ООН по климату COP29, то есть до ноября. Никол Пашинян на пресс-конференции заявил, что согласен с этой идеей. "Для этого надо зафиксировать в мирном договоре все согласованные на переговорных площадках принципы, и эти принципы публичные", - сказал он (цитата по Armenia Today).





Никол Пашинян, говоря о мирном договоре с Азербайджаном, обозначил три принципа, на которых он может быть подписан.





Признание территориальной целостности друг друга: площадь Армении - 29,8 тыс. кв. км, площадь Азербайджана - 86,6 тыс. кв. км. Эти цифры, по словам армянского премьера, "взяты из последних энциклопедий Советского Союза".

Делимитация на основе Алмаатинской декларации 1991 года, которую подписали 11 бывших советских республик.

Разблокирование региональных коммуникаций - они должны быть открыты на основе суверенитета и действовать на основе взаимности и равенства.





МИД Азербайджана выдвинул пять принципов урегулирования.





Взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ и политической независимости.

Отсутствие территориальных претензий друг к другу и принятие юридического обязательства о том, что такой иск не будет предъявлен в будущем.

Воздержание от угроз безопасности друг друга.

Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений.

Открытие существующих коммуникаций и строительство новых, налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.





В те же дни, как Алиев обозначил сроки договора, Баку и Ереван начали процесс делимитации границы: вице-премьеры Шахин Мустафаев и Мгер Григорян, которые занимаются этим вопросом, сообщили, что 23 апреля "экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности". Профильные комиссии двух стран согласовали делимитацию границы у армянского села Баганис, азербайджанского Баганис-Айрым, армянского Воскепар, азербайджанского Ашагы-Аскипара, армянского Киранц, азербайджанского Хейримлы, армянского Беркабер, азербайджанского Гызылгаджилы. Это значит, что по итогу Армения передаст Азербайджану четыре села, которые были в составе Азербайджанской ССР и с 1990-х годов находились под контролем Армении.