Караганда. 3 сентября. Kazakhstan Today - Единый час добропорядочности прошел в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Добропорядочность - это основа для развития благополучного общества, для становления страны в ряд развитых стран. Для того чтобы общество развивалось, необходимо следовать определенным принципам добропорядочности. Развитие страны возможно только посредством совместных усилий, вклад каждого члена общества: начиная от подрастающего поколения до представителей власти, принимающих важные государственные решения", - отметили в пресс-службе акима Карагандинской области.

В акимате отметили, что в этих условиях огромная надежда и ответственность возлагаются на молодежь, которой предстоит продолжить эстафету созидательных дел старшего поколения, поднять планку национальной конкурентоспособности еще выше, обеспечить Казахстану в XXI веке процветание и мировое признание.

Именно поэтому сегодня по всей республике проходит "Час добропорядочности" во всех школах, колледжах и в вузах страны. В Карагандинской области с участием руководства департамента, членами СМГ и проектным офисом "Сарыарка - адалдык аланы" проведены встречи с подрастающим поколением.

В ходе встреч обсуждались принципы поведения добропорядочности и честности в учебе и повседневной жизни. Ведь добросовестное и честное отношения к труду, к себе и к окружающему миру - главный фактор успеха нашей страны, заключили в пресс-службе.

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