ЕЭК и Исполком СНГ подписали план сотрудничества на 2021-2022 годы

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - План мероприятий на 2021-2022 годы по реализации Меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств подписали председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев 5 февраля в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе ЕЭК, план предполагает реализацию совместных проектов и проведение мероприятий.

Также планируются консультации для выработки подходов по сопряжению права ЕАЭС и нормативной базы СНГ, в том числе в части устранения противоречий между проектами нормативных правовых актов, разрабатываемыми в ЕАЭС и СНГ.

Кроме того, документом предусмотрено вовлечение в процессы функционирования ЕАЭС и СНГ молодежи, общественных объединений и бизнес-сообществ.

Меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Исполнительным комитетом СНГ был подписан 27 ноября 2018 года. Он предусматривает сотрудничество в сферах таможенного регулирования, прослеживаемости и маркировки товаров средствами идентификации, государственных закупок, защиты прав потребителей, цифровой экономики, налоговой политики и администрирования, внешней торговли, конкурентной политики и антимонопольного регулирования, а также санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.

Меморандум дает возможность представителям органов ЕАЭС и СНГ участвовать в заседаниях экспертных групп, проводимых на площадках ЕЭК и органов Содружества, а также в заседаниях консультативных органов при Коллегии Комиссии и органов отраслевого сотрудничества СНГ.

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