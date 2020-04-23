ЕЭК утвердила обновленные версии структур главных таможенных документов ЕАЭС

Москва. 22 апреля. Kazakhstan Today - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила обновленные версии структур главных таможенных документов Евразийского экономического союза (ЕАЭС): декларации на товары, транзитной декларации, а также их неотъемлемых частей - корректировки декларации на товары и декларации таможенной стоимости. Изменены также используемые для их заполнения классификаторы, передает Kazakhstan Today.

Обновленные версии - результат постоянной, комплексной работы Евразийской экономической комиссии по предоставлению заинтересованным лицам актуальных и оптимизированных структур, которые помогают реализовать новые правила заполнения таможенных документов. При этом используются обновленные версии частей модели данных Союза, а также кодированная информация, необходимая для автоматизированной обработки таможенных сведений", - сообщает департамент протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии.

Принятые решения позволят синхронизировать действие национальных информационных систем государств ЕАЭС с союзными правовыми актами, отметил директор Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Бактыбек Байсеркеев.

Речь идет о вопросах, связанных с временным периодическим декларированием товаров, использованием транспортных (перевозочных), коммерческих и других документов в качестве декларации на товары, декларированием товаров, ввозимых из Сербии, Сингапура, Ирана и так далее.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства