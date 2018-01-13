Экономическая дипломатия Казахстана будет основана на акцентах послания президента - МИД

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
13 января 2018
  • 09
  • :
  • 14
Все области
-5º Туман
днем 0º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

Экономическая дипломатия Казахстана будет основана на акцентах послания президента - МИД12.01.2018
Политика  11:26

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - В четверг в Министерстве иностранных дел РК состоялось обсуждение новых задач, возникающих перед ведомством в свете ежегодного Послания президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", передает Kazakhstan Today.

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов подчеркнул, что акценты послания лягут в основу экономической дипломатии Казахстана на новом этапе. Совместно с экономическим блоком Правительства будет и далее совершенствоваться механизм взаимодействия на инвестиционном и экспортном направлениях. Речь идет о привлечении иностранных инвестиций и инновационных технологий в приоритетные отрасли казахстанской экономики, а также продвижении продукции отечественных предприятий на зарубежных рынках. Упор будет сделан на международное сотрудничество в сфере цифровизации промышленности, транспортно-логистического сектора, модернизации агропромышленного комплекса, информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что МИД будет продолжать внедрение цифровых технологий в работу дипломатической службы Казахстана, включая совершенствование электронного документооборота, консульских услуг, переход на оформление электронных виз. Внешнеполитическое ведомство также осуществит проекты с использованием мультимедийных технологий в продвижении казахстанской литературы, искусства и сценического творчества.

МИД и загранучреждения Казахстана приступили к информационно-разъяснительной работе с целью реализации задач, поставленных в послании главы государства, отметили в пресс-службе.
Просмотров: 5366
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   политика
12.01.2018   11:26
Экономическая дипломатия Казахстана будет основана на акцентах послания президента - МИД
11.01.2018   16:03
Внедрение новых технологий будет способствовать успешной реализации модернизации нации
10.01.2018   16:38
Послы ряда стран вручили президенту Казахстана верительные грамоты
10.01.2018   16:15
Президент подписал закон о Фонде компенсации потерпевшим
10.01.2018   15:57
Назарбаев подписал закон об оценочной деятельности
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today