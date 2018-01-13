Экономическая дипломатия Казахстана будет основана на акцентах послания президента - МИД

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - В четверг в Министерстве иностранных дел РК состоялось обсуждение новых задач, возникающих перед ведомством в свете ежегодного Послания президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", передает Kazakhstan Today.

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов подчеркнул, что акценты послания лягут в основу экономической дипломатии Казахстана на новом этапе. Совместно с экономическим блоком Правительства будет и далее совершенствоваться механизм взаимодействия на инвестиционном и экспортном направлениях. Речь идет о привлечении иностранных инвестиций и инновационных технологий в приоритетные отрасли казахстанской экономики, а также продвижении продукции отечественных предприятий на зарубежных рынках. Упор будет сделан на международное сотрудничество в сфере цифровизации промышленности, транспортно-логистического сектора, модернизации агропромышленного комплекса, информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что МИД будет продолжать внедрение цифровых технологий в работу дипломатической службы Казахстана, включая совершенствование электронного документооборота, консульских услуг, переход на оформление электронных виз. Внешнеполитическое ведомство также осуществит проекты с использованием мультимедийных технологий в продвижении казахстанской литературы, искусства и сценического творчества.

МИД и загранучреждения Казахстана приступили к информационно-разъяснительной работе с целью реализации задач, поставленных в послании главы государства, отметили в пресс-службе.

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