03.07.2024, 15:32 33926

Экономика, образование, туризм, безопасность - о чем говорили главы Казахстана и Китая

Лидеры двух стран по итогам переговоров провели брифинг для представителей СМИ
Экономика, образование, туризм, безопасность - о чем говорили главы Казахстана и Китая
Фото: Акорда
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По завершении двусторонних переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китая Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Касым-Жомарт Токаев рассказал, что они вместе с председателем Китая и впредь будут направлять все усилия на укрепление многогранного взаимодействия между двумя странами. Состоявшиеся в Астане переговоры убедительно подтверждают эти устремления.

Только что мы с председателем Си Цзиньпином подписали совместное заявление, в котором обозначены важные для наших стран достижения и перспективные задачи. Китай является ведущим торговым партнером Казахстана. В прошлом году объем двустороннего товарооборота составил 41 млрд долларов. В ближайшее время мы намерены удвоить этот показатель. Тем более, у нас для этого имеется достаточный потенциал. Пекин - один из наших основных зарубежных инвесторов. За последние 15 лет в Казахстан было привлечено около 25 млрд долларов", - сказал глава государства.


Токаев сообщил, что в 2023 году объем китайских инвестиций в экономику Казахстана вырос на 16 % и достиг 1,8 млрд долларов. Также есть обоюдная заинтересованность в увеличении данного показателя.

На сегодняшний день реализуются 45 проектов на общую сумму 14,5 млрд долларов. Всего действует более 4700 предприятий с китайским капиталом. В ходе переговоров также была подчеркнута важность дальнейшей реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, производства, финансов, транспорта, аэрокосмической промышленности и IT. Мы готовы создать благоприятные условия для китайских компаний, желающих освоить казахстанский рынок", - отметил президент.


Еще одной актуальной задачей, по его мнению, является обеспечение эффективной реализации масштабных энергетических проектов.

В настоящее время ведется строительство нефтехимических заводов на территории Казахстана. Продолжается модернизация нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте. Приняты меры по увеличению мощности нефтепровода Казахстан - Китай (...) Кроме того, в ходе визита состоялось заседание Казахско-китайского делового совета, на котором был подписан ряд инвестиционных соглашений", - сказал глава государства.


Как подчеркнул лидер Казахстана, в ходе переговоров была отмечена необходимость активизации сотрудничества в сфере транспорта и логистики. В частности, речь шла о реализации объявленной в Астане глобальной инициативы Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" и развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В прошлом году объем железнодорожных грузоперевозок увеличился на 22 % и достиг 28 миллионов тонн. Это рекордный показатель. Транспортно-логистический потенциал наших стран значительно расширился благодаря реализации совместных проектов в сухих портах Ляньюньган, Сиань и "Хоргос - Восточные ворота". Ведется активными темпами строительство третьего железнодорожного пункта пропуска Аягоз - Бахты", - поделился президент.


Глава государства также отметил, что были обсуждены перспективы развития сотрудничества в агропромышленном комплексе.

В этой отрасли осуществляется ряд успешных совместных проектов. При этом особое внимание уделяется применению smart-технологий в земледелии, рациональному использованию водных ресурсов и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Казахстан заинтересован во внедрении китайского опыта и инноваций, а также совместной реализации ряда инвестиционных проектов в аграрной отрасли. По итогам 2023 года экспорт сельхозпродукции из Казахстана в Китай вырос вдвое и достиг 1 млрд долларов. Мы рассчитываем на увеличение поставок на китайский рынок качественной натуральной мясной продукции, масличных и зерновых культур. Есть возможности нарастить объем экспорта зерна до 2 миллионов тонн", - подчеркнул лидер Казахстана.


По мнению Токаева, динамично развивается взаимодействие в области образования. Сегодня свыше 4 тысяч молодых казахстанцев обучаются в китайских вузах.

Нынешний государственный визит председателя Си Цзиньпина ознаменует проведение двух важных исторических событий. Первое - открытие филиала Пекинского университета языка и культуры при Международном университете Астана. Также сегодня мы договорились открыть в Казахстане вторую Мастерскую Лу Бань. Это полезный и важный для страны проект, целью которого является подготовка высококвалифицированных специалистов. Растет число казахстанцев, желающих получить образование в китайских вузах. Мы рассмотрели возможности увеличения количества правительственных грантов, открытия филиалов передовых технических университетов Китая на территории Казахстана", - сказал глава государства.


Как сообщил президент, в ходе переговоров особое внимание было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству и контактам в сфере туризма.

В марте этого года в Пекине был торжественно открыт Год туризма Казахстана в Китае. В следующем году его продолжением станет Год туризма Китая в Казахстане. Убежден, что достигнутые сегодня договоренности укрепят сотрудничество между двумя странами и послужат на благо наших народов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Глава государства отметил, что в ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Мы отметили близость наших позиций и подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления многосторонней дипломатии. Партнерство между нашими странами успешно развивается в рамках ООН, ШОС и СВМДА. Кроме того, мы договорились о продолжении диалога в формате "Центральная Азия - Китай". Мы разделяем общую позицию по мирному урегулированию международных конфликтов, стабилизации геополитической ситуации и укреплению глобальной безопасности и мира", - заявил президент.


В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что высоко оценивает результаты сегодняшних переговоров с председателем Си Цзиньпином.

Мы вступили в новый этап сотрудничества. Убежден, амбициозные цели и задачи в рамках нового "золотого 30-летия" будут успешно реализованы. Все подписанные соглашения направлены на обеспечение устойчивого и безопасного развития двух государств и повышение благосостояния наших народов. Уверен, визит председателя Китая послужит достижению этих благих целей и дальнейшему укреплению казахско-китайских отношений вечного всестороннего стратегического партнерства", - подытожил лидер Казахстана.


Ранее сообщалось, что по итогам переговоров на высшем уровне было подписано более 30 межпартийных, межгосударственных, межведомственных и коммерческих документов.
 
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Теги:ТокаевПереговорыСи Цзиньпин

новости по теме

04.07.2024, 12:46 1871

Казахстан выполнил все заявленные цели и задачи: Токаев о председательстве страны в ШОС

За период казахстанского председательства было проведено порядка 150 мероприятий разного уровня, включая цифровой, туристический, энергетический и бизнес-форумы, а также молодежный совет ШОС
Казахстан выполнил все заявленные цели и задачи: Токаев о председательстве страны в ШОС
Фото: Акорда
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Акорда.

За период казахстанского председательства было проведено порядка 150 мероприятий разного уровня, включая цифровой, туристический, энергетический и бизнес-форумы, а также молодежный совет ШОС.

Договорную базу пополнили 60 новых документов, в числе которых антинаркотическая стратегия, план по реализации стратегии экономического сотрудничества, соглашение в сфере охраны окружающей среды, стратегия развития энергетического сотрудничества. Расширился круг международных организаций - партнеров ШОС. Возобновлена деятельность Специальной рабочей группы по инвестициям. Позитивную динамику приобрел процесс перехода на расчеты в национальных валютах", - рассказал Токаев.


Он подчеркнул, что, благодаря этим мерам, торгово-экономическое сотрудничество на пространстве ШОС динамично развивается.

Особое внимание во время председательства в ШОС Казахстан уделил укреплению культурно-гуманитарных связей.

Запущен ряд якорных проектов, которые делают "формат ШОС" еще более привлекательным. В их числе проект "Духовные святыни стран ШОС" и первый международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь ШОС". Также определены 10 туристских территорий для реализации совместных проектов. Город Алматы стал культурной и туристической столицей ШОС", - перечислил глава государства.


В целом, по словам президента, Казахстан в полном объеме выполнил все заявленные на предыдущем саммите цели и задачи. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность всем странам за поддержку и активное участие в реализации казахстанских инициатив.

Напомним, в Астане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором председательство в организации перейдет от Казахстана к Китаю. Заседание началось с церемонии подписания документов о приеме Беларуси в состав государств - членов ШОС. Открывая заседание, президент Токаев заявил, что ШОС стала одой из самых влиятельных и авторитетных международных структур.
 
04.07.2024, 12:46 2691

Токаев обозначил ключевые направления, имеющие стратегическое значение для стран "шанхайской десятки"

Отдельно глава государства остановился на необходимости реформирования и модернизации ШОС
Токаев обозначил ключевые направления, имеющие стратегическое значение для стран "шанхайской десятки"
Фото: telegram/Aqorda
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании совета глав государств - членов ШОС обозначил ключевые направления, которые, на его взгляд, имеют стратегическое значение для всех стран "шанхайской десятки", сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, первым направлением президент назвал укрепление взаимного доверия и сотрудничества в области безопасности.

Текущая непростая ситуация - во многом следствие острого кризиса всей системы международных отношений. На этом фоне ШОС должна усилить свою стабилизирующую и созидательную роль для преодоления эрозии международного права, недопущения геополитических разломов и, в конечном счете, укрепления мира и безопасности в широком глобальном контексте", - заявил он.


Также в речи была отмечена необходимость разработки и принятия аоглашения о мерах доверия в военной сфере с фокусом на борьбу с "силами трех зол".

Кроме того, укрепление кибербезопасности названо еще одной актуальной задачей, стоящей перед участниками.

В данном ключе Касым-Жомарт Токаев предложил выработать специальный механизм постоянного обмена информацией, применения лучших практик и передового опыта для обеспечения стабильного функционирования информационной инфраструктуры стран ШОС.По мнению президента Казахстана, принимаемый сегодня план взаимодействия по вопросам обеспечения международной информационной безопасности отвечает названным целям.

Вторым приоритетным направлением сотрудничества президент обозначил расширение торгово-экономических связей.

Важными задачами Шанхайской организации, на наш взгляд, являются расширение торгово-экономической кооперации, создание условий для свободного передвижения капитала и технологий, борьба с климатическими вызовами. Рост взаимной торговли становится общей тенденцией для пространства ШОС. Так, торговля Казахстана со странами ШОС по итогам прошлого года выросла на 6,5%. Страны ШОС имеют солидную технологическую базу и обладают колоссальным рынком для развития всех жизненно важных секторов экономики. Существенно продвинуться в данном направлении поможет выработка специальных налоговых, таможенных и миграционных режимов. В этой связи актуальным остается предложение Казахстана о создании Базы экономических преференций ШОС", - заявил президент.


Третье направление сотрудничества - укрепление транспортной связанности путем создания эффективных коридоров и надежных цепочек поставок.

Мы придаем исключительное значение дальнейшей синергии китайского мегапроекта. "Один пояс, один путь", Транскаспийского международного транспортного маршрута и трансъевразийских коридоров по направлению "Север - Юг", включая вектор "Центральная Азия - Южная Азия". Для реализации этих планов важно принять практические меры по созданию партнерской сети стратегических портов и логистических центров в рамках ШОС", - добавил Касым-Жомарт Токаев.


Отдельно глава государства остановился на необходимости реформирования и модернизации ШОС.

В условиях стремительных глобальных изменений перед нами стоит насущная задача дальнейшего совершенствования деятельности ШОС. Продолжающийся процесс расширения организации открывает новые возможности и придает импульс ее развитию. Наша страна, будучи председателем ШОС, представила свои сбалансированные предложения по трансформации организации в еще более эффективный многосторонний механизм сотрудничества. В частности, мы выступаем за усиление роли секретариата ШОС и генерального секретаря", - заявил он.


Как отметил лидер Казахстана, все высказанные предложения продиктованы искренним стремлением внести посильную лепту в достижение общих благородных целей, которые разделяют все страны ШОС.

Напомним, сегодня в Астане проходит 24-й саммит ШОС.
 
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Теги:ТокаевШОСвыступление
04.07.2024, 11:01 6026

ШОС стала одой из самых влиятельных и авторитетных международных структур - Токаев

По его словам, ШОС вносит важный вклад в обеспечение устойчивого роста и всеобщего прогресса
ШОС стала одой из самых влиятельных и авторитетных международных структур - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственным словом на открытии 24-го заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения интерес к нему в мире неуклонно растет", - сказал Токаев.


Он отметил, что страны ШОС, плодотворно взаимодействуя в сфере политики и безопасности, экономики и культуры, задают вектор развития всего Евразийского континента.

За почти четверть века наша организация стала важным механизмом системы международных отношений и вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого роста и всеобщего прогресса", - сказал Токаев.


Напомним, заседание началось с церемонии подписания документов о приеме Беларуси в состав государств - членов ШОС.
 
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Теги:ТокаевШОССаммит
04.07.2024, 10:45 7196

Беларусь официально стала членом ШОС

Заседание начали с церемонии подписания документов о приеме Беларуси в состав государств - членов ШОС
Беларусь официально стала членом ШОС
Фото: e-cis.info
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе 24-го заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества принято решение о завершении процедуры приема Беларуси в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства - члена организации.

Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято", - сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев после подписания соответствующих документов участниками заседания.


ШОС была основана в 2001 году шестью странами - Казахстаном, Китаем, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.
 
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Теги:ШОСБеларусь
03.07.2024, 21:36 24041

Токаев пригласил Путина посетить Казахстан с госвизитом осенью

Президенты обсудили перспективы развития взаимовыгодного партнерства
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан с госвизитом осенью
Фото: Акорда
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы президент выразил признательность Владимиру Путину за участие в работе саммита ШОС, а также отметил значительный вклад России в дело укрепления "шанхайского духа" и развития многостороннего сотрудничества между странами - участницами Организации.

Глава государства также высказался о нынешнем состоянии и перспективах развития казахско-российских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что после исторического визита Владимира Путина в Казахстан в ноябре прошлого года двустороннее сотрудничество развивается по восходящей линии.

Глава государства пригласил Владимира Путина посетить Казахстан с государственным визитом этой осенью, совместив его с участием в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Владимир Путин выразил благодарность за приглашение принять участие в саммите ШОС и подчеркнул значительные усилия Казахстана по подготовке к важному мероприятию.

В ходе встречи президенты обстоятельно обсудили перспективы развития промышленной кооперации, взаимовыгодного партнерства в энергетической сфере и активизации межрегиональных связей. Подтвержден обоюдный настрой на поддержание регулярного политического диалога как в двустороннем, так и в многостороннем формате.
 
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Теги:ТокаеввстречаПутин
03.07.2024, 19:35 27451

Президент РК и эмир Катара обсудили перспективы укрепления двусторонних связей

Токаев назвал Катар одним из ближайших партнеров Казахстана
Президент РК и эмир Катара обсудили перспективы укрепления двусторонних связей
Фото: Акорда
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани за его личное участие в саммите ШОС и поддержку международных инициатив Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства назвал Катар одним из ближайших партнеров Казахстана, разделяющим с РК общие цели и устремления.

Я хотел бы подчеркнуть нашу приверженность тесным отношениям с вашей страной. У меня остались приятные воспоминания о моем визите в Доху, который стал большим событием с точки зрения придания очень серьезного импульса развитию двустороннего сотрудничества. Мы подняли наши отношения до уровня стратегического партнерства. Во время моего визита были подписаны очень важные документы. Думаю, что правительство Казахстана сделает все возможное для того, чтобы эти соглашения были успешно реализованы", - отметил президент.


В свою очередь шейх Тамим бен Хамад Аль Тани сказал, что для него большая честь вновь посетить Астану и принять участие в саммите ШОС.

Конечно, я помню Ваш очень важный визит в Доху. Вы упомянули, что мы подняли наши отношения до уровня стратегических. Я очень горжусь этими отношениями. Нашим странам предстоит еще выполнить большой объем работы, в том числе в деле укрепления экономических и инвестиционных связей", - подчеркнул эмир Катара.


В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, энергетической сферах, а также в образовании, здравоохранении и телекоммуникациях. Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам региональной и международной повестки.
 
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Теги:ТокаеввстречаКатар
03.07.2024, 19:13 28156

Антониу Гутерриш высоко оценил председательство Астаны в ШОС

Генсек ООН выразил твердую поддержку масштабным реформам
Антониу Гутерриш высоко оценил председательство Астаны в ШОС
Фото: Акорда
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялись переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Антониу Гутерриша является прекрасной возможностью для укрепления сотрудничества Казахстана с ООН.

В свою очередь Антониу Гутерриш заявил, что рассматривает свой визит как проявление солидарности и поддержки, которую ООН оказывает Казахстану и его председательству в ШОС.

Казахстан служит ярким примером последовательной борьбы за мир. Ваша страна всегда была "строителем мостов", посланником мира, посредником в деле объединения, в том числе в очень сложных обстоятельствах. Астана является центром многих миротворческих инициатив, среди которых Астанинский процесс по Сирии. Астана всегда была платформой для мира, Казахстан обладает огромным моральным авторитетом. Вы являетесь лидерами в области ядерного разоружения и во многих других сферах продемонстрировали свою приверженность миру", - сказал Генеральный секретарь ООН.


Антониу Гутерриш высоко оценил председательство Астаны в Шанхайской организации сотрудничества. Он выразил твердую поддержку осуществляемым в Казахстане масштабным политическим и экономическим реформам, а также подчеркнул важную роль страны в деле обеспечения глобальной безопасности и мира.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросам укрепления региональной кооперации между государствами Центральной Азии. Генеральный секретарь ООН дал высокую оценку процессам экономической интеграции в регионе и отметил его огромный потенциал в деле решения глобальных вопросов.
 
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Теги:ТокаевООНПереговоры
03.07.2024, 17:32 31081

Инвестиции, промышленность, энергетика и логистика: Токаев и Алиев обсудили ход реализации совместных проектов  

Фондом "Самрук-Казына" и Azerbaijan Investment Holding было подписано соглашение по управлению совместным инвестиционным фондом
Инвестиции, промышленность, энергетика и логистика: Токаев и Алиев обсудили ход реализации совместных проектов
Фото: Акорда
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ход реализации совместных проектов в сферах инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сообщает Акорда.

Глава государства высоко оценил поступательное развитие всестороннего казахско-азербайджанского сотрудничества, которое развивается в духе стратегического партнерства и союзничества, а также планомерно наполняется новым содержанием.

С теплотой вспоминаю свой визит в Баку и Шушу. Действительно, это был поворотный, важный визит, без преувеличения, исторический по своему значению. Мы придали в ходе переговоров значительный импульс дальнейшему взаимодействию в целом ряде стратегических областей", - отметил глава государства.


В свою очередь глава Азербайджана также поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за содействие переговорным процессам между Азербайджаном и Арменией. Ильхам Алиев подчеркнул, что Казахстан как достойный член мирового сообщества играет весомую роль не только в регионе, но и на международной арене.

Фото: Акорда

Кроме того, в ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.

В завершение встречи в присутствии лидеров двух стран фондом "Самрук-Казына" и Azerbaijan Investment Holding было подписано соглашение по управлению совместным инвестиционным фондом.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
 
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Теги:ТокаеввстречаАлиев

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