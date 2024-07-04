Экономика, образование, туризм, безопасность - о чем говорили главы Казахстана и Китая

Фото: Акорда

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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.





В ходе беседы президент выразил признательность Владимиру Путину за участие в работе саммита ШОС, а также отметил значительный вклад России в дело укрепления "шанхайского духа" и развития многостороннего сотрудничества между странами - участницами Организации.





Глава государства также высказался о нынешнем состоянии и перспективах развития казахско-российских отношений, стратегического партнерства и союзничества.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что после исторического визита Владимира Путина в Казахстан в ноябре прошлого года двустороннее сотрудничество развивается по восходящей линии.





Глава государства пригласил Владимира Путина посетить Казахстан с государственным визитом этой осенью, совместив его с участием в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.





Владимир Путин выразил благодарность за приглашение принять участие в саммите ШОС и подчеркнул значительные усилия Казахстана по подготовке к важному мероприятию.





В ходе встречи президенты обстоятельно обсудили перспективы развития промышленной кооперации, взаимовыгодного партнерства в энергетической сфере и активизации межрегиональных связей. Подтвержден обоюдный настрой на поддержание регулярного политического диалога как в двустороннем, так и в многостороннем формате.