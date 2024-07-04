Экономика, образование, туризм, безопасность - о чем говорили главы Казахстана и Китая
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По завершении двусторонних переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китая Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.
Касым-Жомарт Токаев рассказал, что они вместе с председателем Китая и впредь будут направлять все усилия на укрепление многогранного взаимодействия между двумя странами. Состоявшиеся в Астане переговоры убедительно подтверждают эти устремления.
Только что мы с председателем Си Цзиньпином подписали совместное заявление, в котором обозначены важные для наших стран достижения и перспективные задачи. Китай является ведущим торговым партнером Казахстана. В прошлом году объем двустороннего товарооборота составил 41 млрд долларов. В ближайшее время мы намерены удвоить этот показатель. Тем более, у нас для этого имеется достаточный потенциал. Пекин - один из наших основных зарубежных инвесторов. За последние 15 лет в Казахстан было привлечено около 25 млрд долларов", - сказал глава государства.
Токаев сообщил, что в 2023 году объем китайских инвестиций в экономику Казахстана вырос на 16 % и достиг 1,8 млрд долларов. Также есть обоюдная заинтересованность в увеличении данного показателя.
На сегодняшний день реализуются 45 проектов на общую сумму 14,5 млрд долларов. Всего действует более 4700 предприятий с китайским капиталом. В ходе переговоров также была подчеркнута важность дальнейшей реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, производства, финансов, транспорта, аэрокосмической промышленности и IT. Мы готовы создать благоприятные условия для китайских компаний, желающих освоить казахстанский рынок", - отметил президент.
Еще одной актуальной задачей, по его мнению, является обеспечение эффективной реализации масштабных энергетических проектов.
В настоящее время ведется строительство нефтехимических заводов на территории Казахстана. Продолжается модернизация нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте. Приняты меры по увеличению мощности нефтепровода Казахстан - Китай (...) Кроме того, в ходе визита состоялось заседание Казахско-китайского делового совета, на котором был подписан ряд инвестиционных соглашений", - сказал глава государства.
Как подчеркнул лидер Казахстана, в ходе переговоров была отмечена необходимость активизации сотрудничества в сфере транспорта и логистики. В частности, речь шла о реализации объявленной в Астане глобальной инициативы Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" и развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.
В прошлом году объем железнодорожных грузоперевозок увеличился на 22 % и достиг 28 миллионов тонн. Это рекордный показатель. Транспортно-логистический потенциал наших стран значительно расширился благодаря реализации совместных проектов в сухих портах Ляньюньган, Сиань и "Хоргос - Восточные ворота". Ведется активными темпами строительство третьего железнодорожного пункта пропуска Аягоз - Бахты", - поделился президент.
Глава государства также отметил, что были обсуждены перспективы развития сотрудничества в агропромышленном комплексе.
В этой отрасли осуществляется ряд успешных совместных проектов. При этом особое внимание уделяется применению smart-технологий в земледелии, рациональному использованию водных ресурсов и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Казахстан заинтересован во внедрении китайского опыта и инноваций, а также совместной реализации ряда инвестиционных проектов в аграрной отрасли. По итогам 2023 года экспорт сельхозпродукции из Казахстана в Китай вырос вдвое и достиг 1 млрд долларов. Мы рассчитываем на увеличение поставок на китайский рынок качественной натуральной мясной продукции, масличных и зерновых культур. Есть возможности нарастить объем экспорта зерна до 2 миллионов тонн", - подчеркнул лидер Казахстана.
По мнению Токаева, динамично развивается взаимодействие в области образования. Сегодня свыше 4 тысяч молодых казахстанцев обучаются в китайских вузах.
Нынешний государственный визит председателя Си Цзиньпина ознаменует проведение двух важных исторических событий. Первое - открытие филиала Пекинского университета языка и культуры при Международном университете Астана. Также сегодня мы договорились открыть в Казахстане вторую Мастерскую Лу Бань. Это полезный и важный для страны проект, целью которого является подготовка высококвалифицированных специалистов. Растет число казахстанцев, желающих получить образование в китайских вузах. Мы рассмотрели возможности увеличения количества правительственных грантов, открытия филиалов передовых технических университетов Китая на территории Казахстана", - сказал глава государства.
Как сообщил президент, в ходе переговоров особое внимание было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству и контактам в сфере туризма.
В марте этого года в Пекине был торжественно открыт Год туризма Казахстана в Китае. В следующем году его продолжением станет Год туризма Китая в Казахстане. Убежден, что достигнутые сегодня договоренности укрепят сотрудничество между двумя странами и послужат на благо наших народов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что в ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
Мы отметили близость наших позиций и подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления многосторонней дипломатии. Партнерство между нашими странами успешно развивается в рамках ООН, ШОС и СВМДА. Кроме того, мы договорились о продолжении диалога в формате "Центральная Азия - Китай". Мы разделяем общую позицию по мирному урегулированию международных конфликтов, стабилизации геополитической ситуации и укреплению глобальной безопасности и мира", - заявил президент.
В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что высоко оценивает результаты сегодняшних переговоров с председателем Си Цзиньпином.
Мы вступили в новый этап сотрудничества. Убежден, амбициозные цели и задачи в рамках нового "золотого 30-летия" будут успешно реализованы. Все подписанные соглашения направлены на обеспечение устойчивого и безопасного развития двух государств и повышение благосостояния наших народов. Уверен, визит председателя Китая послужит достижению этих благих целей и дальнейшему укреплению казахско-китайских отношений вечного всестороннего стратегического партнерства", - подытожил лидер Казахстана.
Ранее сообщалось, что по итогам переговоров на высшем уровне было подписано более 30 межпартийных, межгосударственных, межведомственных и коммерческих документов.