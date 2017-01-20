Эксперт назвал Казахстан идеальной страной для проведения переговоров по Сирии

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Эксперт назвал Казахстан идеальной страной для проведения переговоров по Сирии20.01.2017
Политика  10:35

Астана. 20 января. Kazakhstan Today - Американский аналитик Джейкоб Зенн ("Jamestown Foundation") считает, что Казахстан является идеальной страной для проведения переговоров сторон по урегулированию ситуации в Сирии, сообщается на официальном сайте Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.

"Казахстан является идеальной страной для проведения подобных переговоров, поскольку он имеет хорошие отношения с всеми крупными международными державами, которые соберутся за столом. Казахстан имеет прочные отношения с Соединенными Штатами и пользуется доверием США. Казахстан понимает Россию в языковом, историческом и дипломатическом отношении. Казахстан имеет хорошие отношения с Ираном, не имеет никаких проблем с Ираном и даже был местом проведения переговоров о ядерной программе Ирана в течение последних трех лет. Между Казахстаном и Турцией существует хорошее историческое и культурное взаимопонимание и страны поддерживают хорошие отношения", - сказал Зенн, передает Kazakhstan Today.

Аналитик также подчеркнул, что ни одна из повстанческих фракций не имеет претензий к Казахстану.

"Казахстан не вмешивался в ход Сирийской войны, Казахстан, в этом отношении, нейтральное государство. Поэтому, если какая-либо страна проявит инициативу провести переговоры у себя, она должна быть безопасной и нейтральной, а Казахстан отвечает всем этим требованиям. Так что Астанинский процесс - это новый уникальный формат. Кроме того, Казахстан был вовлечен в проведение много важных переговоров и в прошлом, особенно связанных с очень чувствительной ядерной проблемой и я думаю, что у страны есть опыт чтобы проводить такие переговоры", - сказал он.
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