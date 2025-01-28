Экспорт зерна, инвестпроекты и увеличение объема грузоперевозок: о чем говорили Бектенов и Чуньлинь
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил с послом КНР в РК Хань Чуньлинем вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба главы кабмина.
Обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, расширения взаимодействия в области инвестиций, АПК, транспорта и логистики, энергетики, культурно-гуманитарной сферы, туризма и др", - подчеркнули в пресс-службе.
Стороны отметили сложившийся высокий уровень торгово-экономического партнерства между двумя странами.
По итогам 2024 года двусторонний товарооборот вырос на 9% и достиг $43,8 млрд. В целях достижения поставленных главами государств задач по удвоению объемов взаимной торговли правительствами ведется совместная работа по раскрытию имеющегося потенциала с прицелом на диверсификацию товарооборота", - говорится в сообщении.
На переговорах Бектенов отметил важность дальнейшего расширения номенклатуры поставляемой продукции, в том числе наращивания экспорта казахстанского зерна на рынки Китая за счет увеличения приема КНР зерновых грузов по всем видам вагонов, а также включения новых казахстанских предприятий в реестр экспортеров в КНР.
Также стороны обсудили реализацию совместных инвестпроектов.
Китай входит в топ-5 инвесторов Казахстана. На сегодня реализовано 62 казахско-китайских проекта на $8,7 млрд с созданием 11 тыс. рабочих мест, на стадии реализации 55 проектов на 13,5 млрд с созданием 17,4 тыс. рабочих мест. Всего общий пул включает в себя 222 инвестиционных проекта на более $60,5 млрд", - отмечается в информации.
Кроме того, Бектенов и Чуньлинь обсудили сотрудничество в транзитно-транспортной сфере.
По данным АО "НК "КТЖ", за 11 месяцев 2024 года объем перевозок грузов между РК и КНР вырос на 13% к аналогичному периоду 2023 года и составил 29,3 млн тонн. Для дальнейшего увеличения грузоперевозок обозначена важность принятия совместных мер по созданию новых и модернизации действующих пунктов пропуска на казахско-китайской границе, а также развитию приграничного судоходства", - сообщает пресс-служба.
По итогам встречи стороны подтвердили намерение укреплять партнерство и усиливать совместную работу по всем ключевым направлениям.
Ранее стратегическое партнерство с Китаем с вновь назначенным послом КНР обсудил президент РК Касым-Жомарт Токаев.