Елбасы и президент РК выразили соболезнования президенту Турции в связи с землетрясением

Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев и президент РК Касым-Жомарт Токаев выразили соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей при землетрясении, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы Елбасы, Первый Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял весть о гибели людей в результате сильного землетрясения в провинциях Элязыг и Малатья в Турции.

В это трудное время, разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Турции. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к семьям", - говорится в телеграмме.

Как сообщили в Акорде, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг.

Разделяя вашу скорбь в этот тяжелый момент, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам и братскому турецкому народу. Пусть Всевышний примет души усопших в рай и даст скорейшее исцеление раненым", – говорится в телеграмме.

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