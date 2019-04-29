Елбасы назвал Китай "близким другом Казахстана"

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Пекин. 28 апреля. Kazakhstan Today - В Пекине прошла встреча Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев поблагодарил Си Цзиньпина за оказанное гостеприимство и теплый прием, проинформировала пресс-служба Первого Президента РК - Елбасы.

Со времени обретения независимости Казахстаном я работал для того, чтобы достичь такого высокого уровня взаимопонимания и сотрудничества с вашей страной. За эти годы были решены все актуальные вопросы между нами. Мы обозначили границу, повысили уровень доверительного диалога", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы отметил высокую динамику двусторонних отношений в различных секторах экономики.

Китай - это не только сосед и экономический партнер, но и близкий друг Казахстана, которому мы доверяем и на которого опираемся", - сказал Первый Президент Казахстана.

По информации пресс-службы МИД РК, Нурсултан Назарбаев награжден Орденом Дружбы Китайской Народной Республики. Елбасы стал вторым зарубежным лидером - после президента России Владимира Путина, которого наградили столь высоким орденом.

Орден Дружбы является высшей государственной наградой Китая для иностранных граждан. Орден является вторым по старшинству после ордена Республики и высшим для вручения иностранцам за выдающиеся заслуги, способствующим социалистической модернизации Китая, контактам и сотрудничеству Китая с миром и поддержанию мира во всем мире", - пояснили в ведомстве.

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