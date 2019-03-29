Елбасы провел телефонный разговор с Ангелой Меркель

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы Федеральный канцлер подчеркнула, что с уважением восприняла заявление Назарбаева о сложении полномочий президента Республики Казахстан. Она отметила неразрывную связь успехов независимого Казахстана с именем Лидера нации, его высокий авторитет на международной арене, а также плодотворные усилия в обеспечении безопасности и стабильности в мире, сообщила пресс-служба Акорды.

Немецкий лидер особо оценила вклад Назарбаева в становление и углубление казахстанско-немецкого сотрудничества, основанного на дружбе и доверии.

Меркель пожелала Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности на благо народа.

Стороны договорились о продолжении регулярных контактов в будущем.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства