Эрдоган поддержал усилия Казахстана в борьбе с COVID-19

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило послание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором дана высокая оценка комплексным мерам Казахстана по противодействию новой коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Мы внимательно наблюдаем за предпринимаемыми Казахстаном действиями, направленными против распространения COVID-19. Прежде всего, желаю успеха медицинским работникам, находящимся на передовой борьбы с эпидемией. Уверен, что казахский народ с наименьшими потерями преодолеет этот кризис. Мы готовы протянуть руку помощи и направляем необходимое медицинское оборудование, чтобы поддержать усилия дружественного и братского Казахстана", - говорится в послании.

Президент Турции также выразил соболезнования в связи с кончиной граждан Казахстана из-за коронавируса и пожелал скорейшего выздоровления всем заразившимся опасной инфекцией, сообщает пресс-служба Акорда.

Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что после завершения текущего кризиса Казахстан и Турция продолжат совместные усилия по дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства, основанного на братских и исторических узах.

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