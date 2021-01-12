Озвучены результаты exit poll выборов в мажилис и маслихаты

Интервьюеры института проводили опрос на 600 избирательных участках. Из них 316 городские, 284 сельские. Опросом охвачены города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, все областные центры, города районного значения, малые города и сельские населённые пункты. В течение дня было проведено четыре волны опроса. В результате опрошено 24 000 избирателей, погрешность опроса находится в пределах 2%. В проведении опроса были задействованы более 600 интервьюеров", - рассказала спикер.
Она также подчеркнула, что, согласно статье 28 закона "О выборах" РК, институт "Когамдык пікір" уведомил Центральную избирательную комиссию о намерении проводить электоральные опросы, включая exit poll. Опрос проводился по стандартной международной методике в формате интервью "face to face".
Респондентам задавался один вопрос "За какую партию Вы проголосовали на парламентских выборах республики Казахстан? Результаты exit poll: 9,03% ответили, что проголосовали за Народную партию Казахстана, 71,97% за партию "Nur Otan", за "Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" проголосовали 5,75% избирателей, 10,18% голосов набрала Демократическая партия "Ак жол", 3,07% - за партию "Адал", - проинформировала Айнур Мажитова.
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