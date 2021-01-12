Озвучены результаты exit poll выборов в мажилис и маслихаты

Нур-Султан. 11 января. Kazakhstan Today - Директор исследовательского института "Когамдык пікір" Айнур Мажитова на площадке Службы центральных коммуникаций озвучила результаты exit poll выборов в мажилис парламента и маслихатов всех уровней. Данный институт проводил опрос граждан на выходе из избирательных участков. Было задействовано более 600 интервьюеров, передает Kazakhstan Today.

Интервьюеры института проводили опрос на 600 избирательных участках. Из них 316 городские, 284 сельские. Опросом охвачены города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, все областные центры, города районного значения, малые города и сельские населённые пункты. В течение дня было проведено четыре волны опроса. В результате опрошено 24 000 избирателей, погрешность опроса находится в пределах 2%. В проведении опроса были задействованы более 600 интервьюеров", - рассказала спикер.

Она также подчеркнула, что, согласно статье 28 закона "О выборах" РК, институт "Когамдык пікір" уведомил Центральную избирательную комиссию о намерении проводить электоральные опросы, включая exit poll. Опрос проводился по стандартной международной методике в формате интервью "face to face".

Респондентам задавался один вопрос "За какую партию Вы проголосовали на парламентских выборах республики Казахстан? Результаты exit poll: 9,03% ответили, что проголосовали за Народную партию Казахстана, 71,97% за партию "Nur Otan", за "Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" проголосовали 5,75% избирателей, 10,18% голосов набрала Демократическая партия "Ак жол", 3,07% - за партию "Адал", - проинформировала Айнур Мажитова.

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