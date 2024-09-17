Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с официальным визитом в Астану

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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева федеральный канцлер Германии прибыл с официальным визитом в Казахстан, - По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева федеральный канцлер Германии прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.





Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц примет участие во втором саммите "Центральная Азия + Германия", в рамках которого планируется обсуждение вопросов стратегического сотрудничества и партнерства по широкому спектру направлений, в том числе торгово-экономического взаимодействия и реализации совместных инвестиционных проектов.





Германия является важным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Объем взаимной торговли за 7 месяцев текущего года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил $2,3 млрд. По итогам прошлого года объем прямых инвестиций из Германии в Казахстан увеличился на 64% и составил $770 млн. Большая часть средств направлена на развитие несырьевого сектора экономики, что является приоритетом.





Дополнено 16.09.2024, 15.20





В Акорде Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц провели переговоры в узком составе.





Это первый за последние 14 лет визит главы правительства Германии в нашу страну, поэтому он является историческим. Уверен, что мы придадим очень серьезный импульс развитию нашего сотрудничества и увеличению двустороннего товарооборота. Это очень важно, поскольку Германия для нас является одним из основных европейских и даже глобальных партнеров. Мы придаем большое значение нашему весьма интенсивному и многогранному сотрудничеству. Мы будем делать все возможное для дальнейшего углубления и укрепления взаимных связей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





В свою очередь Олаф Шольц поблагодарил президента Казахстана за гостеприимство, отметил важность дальнейшего укрепления казахско-германского взаимодействия и подчеркнул, что его сопровождает "солидная делегация деловых кругов".





Собеседники обсудили вопросы расширения политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей двух стран. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области энергетики и зеленого перехода, промышленности, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, изменения климата, экологии, сельского хозяйства и образования.