16.09.2024, 14:16 13861
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с официальным визитом в Астану Дополнено
Фото: Кадр из видео
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева федеральный канцлер Германии прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц примет участие во втором саммите "Центральная Азия + Германия", в рамках которого планируется обсуждение вопросов стратегического сотрудничества и партнерства по широкому спектру направлений, в том числе торгово-экономического взаимодействия и реализации совместных инвестиционных проектов.
Германия является важным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Объем взаимной торговли за 7 месяцев текущего года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил $2,3 млрд. По итогам прошлого года объем прямых инвестиций из Германии в Казахстан увеличился на 64% и составил $770 млн. Большая часть средств направлена на развитие несырьевого сектора экономики, что является приоритетом.
Дополнено 16.09.2024, 15.20
В Акорде Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц провели переговоры в узком составе.
Это первый за последние 14 лет визит главы правительства Германии в нашу страну, поэтому он является историческим. Уверен, что мы придадим очень серьезный импульс развитию нашего сотрудничества и увеличению двустороннего товарооборота. Это очень важно, поскольку Германия для нас является одним из основных европейских и даже глобальных партнеров. Мы придаем большое значение нашему весьма интенсивному и многогранному сотрудничеству. Мы будем делать все возможное для дальнейшего углубления и укрепления взаимных связей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Олаф Шольц поблагодарил президента Казахстана за гостеприимство, отметил важность дальнейшего укрепления казахско-германского взаимодействия и подчеркнул, что его сопровождает "солидная делегация деловых кругов".
Собеседники обсудили вопросы расширения политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей двух стран. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области энергетики и зеленого перехода, промышленности, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, изменения климата, экологии, сельского хозяйства и образования.
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17.09.2024, 13:47 2291
Миссия наблюдателей от СНГ приступила к работе на референдуме по АЭС
Фото: Pixabay
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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Миссия наблюдателей от СНГ приступила к работе на республиканском референдуме в Республике Казахстан по вопросу строительства атомной электростанции, сообщает исполком СНГ.
Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу подготовки и проведения республиканского референдума по вопросу строительства атомной электростанции", - говорится в сообщении.
Миссию возглавит первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.
Руководитель штаба миссии Олег Кулеба вчера встретился с председателем ЦИК Нурланом Абдировым. По его словам, в мониторинге примут участие порядка 50 представителей государств и органов СНГ.
Свою работу они будут строить, основываясь на законодательстве Республики Казахстан, документах, принятых в рамках Содружества, и общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов", - сообщил Кулеба.
Глав штаба также отметил, что это уже 18-я миссия наблюдателей от СНГ на выборах и референдумах в Казахстане. Это говорит о наличии большого опыта совместной работы и вселяет уверенность в конструктивном сотрудничестве во время проходящей кампании.
В свою очередь Нурлан Абдиров подробно остановился на подготовке к проведению республиканского референдума.
Ход избирательной кампании наблюдатели от СНГ обсудили также с ответственными работниками Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В МИДе подчеркнули, что внешнеполитическое ведомство будет всемерно содействовать работе международных наблюдателей в рамках национального законодательства, а обеспечение проведения открытой и прозрачной кампании, с соблюдением всех принципов демократии, является важной задачей для Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что референдум по АЭС пройдет в Казахстане 6 октября.
В ЦИК рассказали, как и где будет проходить мероприятие.
17.09.2024, 11:25 3756
Лидеры стран Центральной Азии прибыли в Астану
Фото: president.kg
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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Лидеры стран Центральной Азии прибыли в Астану для участия во второй встрече глав государств ЦА и федерального канцлера Германии Олафа Шольца.
В частности, президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Астану.
Президента Садыра Жапарова встретил заместитель премьер-министра - руководитель аппарата правительства Республики Казахстан Галымжан Койшыбаев и другие официальные лица. В международном аэропорту выстроен почетный караул", - сообщили в пресс-службе президента Кыргызстана.
Также в Астану для участия во встрече глав государств "Центральная Азия - Федеративная Республика Германия" прибыл президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
В международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона тепло встретили премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и другие официальные лица", - информирует пресс-служба главы Таджикистана.
Кроме того, в РК с рабочим визитом прибыл президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
В международном аэропорту города Астаны главу нашего государства встретили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица. Сегодня лидер Узбекистана примет участие в мероприятиях второго саммита "Центральная Азия - Германия", - уточнили в пресс-службе президента Узбекистана.
Напомним, вчера федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с официальным визитом в Астану.
16.09.2024, 16:30 11411
Токаев и Шольц приняли декларацию о сотрудничестве между Казахстаном и Германией
Двусторонний товарооборот двух стран вырос почти в 1,5 раза и составил около 4 млрд долларов в 2023 году
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в расширенном составе. По итогам переговоров стороны приняли совместную декларацию о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия, сообщает Акорда.
В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность первого официального визита канцлера в Казахстан и выразил уверенность, что сегодняшняя встреча выведет многогранное сотрудничество Казахстана и Германии на новый уровень.
Мы только что в узком составе обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Особое внимание было уделено углублению интеграции в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Кроме того, мы обсудили актуальные международные вопросы, в частности обменялись мнениями о нынешней геополитической ситуации, глобальной безопасности и региональном развитии, а также изменении климата. Рассмотрены также перспективы взаимодействия в рамках международных организаций. Двусторонние отношения развиваются в духе стратегического партнерства. Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать расширению наших контактов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Токаев отметил, что Германия является одним из основных торговых партнеров Казахстана и входит в число ведущих инвесторов в экономику страны.
В прошлом году двусторонний товарооборот вырос почти в 1,5 раза и составил около 4 млрд долларов. Положительная динамика наблюдается и в этом году. За последние семь месяцев объем взаимной торговли превысил 2,3 млрд долларов. С 2005 года прямые инвестиции из Германии составили около 6,7 млрд долларов. Отрадно, что 90 процентов этих средств приходится на несырьевой сектор. Сегодня в Казахстане работает более тысячи компаний с долей немецкого капитала", - подчеркнул президент.
В свою очередь Шольц отметил стремление Германии улучшить условия для экономических отношений двух стран, чтобы осуществлять прямые инвестиции и расширить возможности взаимной торговли.
Мы хотим развивать экономическое сотрудничество во всех других сферах. Мы очень рады тому, что у нас поступательно продвигается сотрудничество в энергетическом плане. У нас налажено доверительное, последовательное сотрудничество, это хороший пример для всего мира. Отрадно, что мы также обсудили важные международные вызовы, которые стоят перед нами", - сказал Олаф Шольц.
Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, особенно в сферах энергетики, зеленой трансформации, горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, защиты климата, экологии и сельского хозяйства.
Также были рассмотрены перспективы укрепления культурно-гуманитарных связей Казахстана и Германии.
По итогам переговоров членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании о технических вопросах сотрудничества центральных банков между Дойче Бундесбанком и Национальным банком Республики Казахстан;
2. Меморандум о намерении создать Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Серикбаева между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия;
3. Меморандум о намерении создать Казахско-Немецкую школу между Министерством просвещения Республики Казахстан, АО "ФНБ "Самрук Казына", ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение" и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия.
16.09.2024, 15:26 12596
Токаев о ситуации вокруг Украины: Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям
Фото: Акорда
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по просьбе федерального канцлера Германии Олафа Шольца высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает Акорда.
Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт", - высказался президент.
Он с сожалением отметил, что шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует.
Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы, должны жить в мире и взаимопонимании. С Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу в мире, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества. В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
14.09.2024, 09:38 24396
В СНГ примут заявление о принципах обеспечения евразийской безопасности
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Содружестве Независимых Государств предлагается принять заявление о принципах обеспечения евразийской безопасности, сообщили в пресс-службе СНГ.
Проект заявления обсуждался на заседании экспертной группы в штаб-квартире СНГ. Участники встречи рассмотрели проект заявления и договорились продолжить его обсуждение на следующем заседании экспертной группы с учетом поступивших замечаний и предложений сторон. Заседание намечено провести 20 сентября.
Евразия - это географический центр и материальный фундамент формирующегося многополярного мира, и именно в Евразии укрепляются самостоятельные центры развития, а также реализуются успешные интеграционные проекты, сотрудничество в которых строится на принципах взаимоуважения, равенства, открытости и консенсуса", - говорится в проекте документа.
Участники заявления призывают к консолидации международного сообщества в поиске коллективных ответов на глобальные и региональные вызовы и угрозы безопасности. При этом они выступают за адаптацию евразийской архитектуры взаимодействия в области безопасности, экономики, культуры и других сферах к многополярным реалиям, что является непременным условием для консолидации континента в интересах всех его государств.
11.09.2024, 20:42 39781
Состоялась встреча высоких представителей государств БРИКС+
Фото: Акорда
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Санкт-Петербург. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Санкт-Петербурге секретарь Совбеза Казахстана Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вызовам и угрозам международной безопасности, были обсуждены вопросы углубления взаимодействия стран БРИКС+ в целях обеспечения мира и стабильности.
Секретарь Совета безопасности Казахстана проинформировал коллег о позиции республики по ключевым направлениям региональной безопасности, отметив важность координации совместных мер по обеспечению продовольственной, водно-энергетической безопасности, противодействия международному терроризму и угрозам кибербезопасности.
Напомним, Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани.
11.09.2024, 13:09 43016
Токаев принял верительные грамоты у послов семи государств
Фото: Акорда
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов семи государств.
Верительные грамоты вручили посол Королевства Испании Луис Франсиско Мартинес Монтес, посол Эстонской Республики Яап Ора, посол Республики Узбекистан Бахтиер Ибрагимов, посол Республики Судан Мухаммед аль-Газали Сиррадж, посол Республики Руанда Чарльз Кайонга, посол Доминиканской Республики Алехандро Ариас Сарсуэла, посол Республики Маврикий Хесвар Джанке", - сообщает Акорда.
Глава государства обратился к дипломатам с приветственной речью.
Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, открыт для международного сотрудничества и привержен принципам Устава ООН. Мы твердо убеждены, что ООН играет незаменимую роль в глобальной системе, и неизменно поддерживаем эту универсальную организацию. Вместе с тем мы стремимся к развитию двусторонних отношений с вашими государствами, а также к сотрудничеству на многостороннем уровне. Казахстан - динамично развивающаяся страна, и мы верим, что сможем сделать нашу экономику устойчивой. Безусловно, это нелегкий процесс, но успех во многом зависит от того, как мы будем сотрудничать, в том числе с вашими государствами", - сказал президент.
В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.
10.09.2024, 16:46 49031
Состоялись переговоры премьер-министра Казахстана и губернатора Новгородской области
Фото: пресс-служба губернатора Новгородской области
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Жезказган. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Губернатор Новгородской области Андрей Никитин посетил Казахстан с рабочим визитом, в рамках которого посетил область Улытау и провел переговоры с премьер-министром Олжасом Бектеновым.
По словам губернатора, самой содержательной частью его визита стала поездка в область Улытау. Он отметил, что у Новгородской области и региона существует договор о побратимстве и в рамках этого договора стороны обсудили направления, которые совместно будут развивать.
В первую очередь - образование. Потому что Улытау - это регион, перед которым стоит много задач. Мы такой же этап прошли за последние годы. У нас были очень похожие вызовы. Вызовы связаны с отсутствием качественного высшего образования, среднего специального образования. Здесь нам понятно, чем коллегам мы можем помочь, где мы можем посодействовать", - рассказал Никитин.
Говоря о совместных проектах в области образования, спикер отметил, в скором времени в Новгородской области стартует чемпионат высоких технологий, в котором команда из Улытау примет участие онлайн. В следующем казахстанцы смогут поучаствовать в нем уже очно.
Начал взаимодействовать наш университет с руководством региона (...) Мы готовы помогать создавать в Улытау полноценное высшее образование. В части практических вещей - это помощь в дополнительном образовании для врачей области. То есть у нас есть неплохой медицинский факультет в регионе. Коллеги поедут туда повышать квалификацию", - поделился губернатор.
Отмечая экономическое взаимодействие Новгородской области и Улытау, Никитин подчеркнул заинтересованность новгородских компаний в казахстанских проектах. По его словам, сегодня с бизнес-миссией в Казахстан приехало много российских предпринимателей.
Несколько проектов меня заинтересовало. Это прежде всего швейная фабрика "Ютария". Коллеги не только изготавливают спецодежду, они еще предоставляют сервис крупным компаниям по ремонту спецодежды, по стирке и так далее. То есть, по сути, сдают ее в аренду. Я думаю, что крупным компаниям Новгородского региона это может быть интересно. Вы знаете, у нас крупное химическое производство "Акрона" есть, несколько серьезных оборонных заводов. Может быть, предложим коллегам открыть свое подразделение в России", - рассказал спикер.
Также Никитин затронул вопрос культурного взаимодействия регионов двух стран. По его словам, участие команды из России в V Всемирных играх кочевников подтверждает успешное развитие в данном направлении. Он отметил, что будут рады видеть коллективы из Казахстана и на фестивалях, которые проходят на территории Новгородской области.
А в следующем году мы обязательно наши коллективы привезем сюда. Поэтому здесь, я тоже думаю, будет хорошая повестка. Еще одна вещь, которую мы обсудили. У нас в регионе при поддержке Министерства культуры проходит театральный фестиваль, посвященный Достоевскому, русской классике. Театр из Улытау планирует поставить что-то из Достоевского. Мы с удовольствием будем ждать коллег на театральный фестиваль", - рассказал российский губернатор.
В завершение Андрей Никитин отметил, что Новгородская область - это территория, где во время Великой Отечественной сражалась Панфиловская дивизия, и очень много полков сформированных в Казахстане. О подвигах казахстанцев, совершенных в годы войны, в Новгородской области помнят и чтят памятники.
Добавим, что с бизнес-миссией из Новгородской области в регион приехали представители таких компаний, как АО ОЭЗ ППТ "Новгородская", ООО "НТЗ "Волхов", ЗАО "Агромет", ООО "Пять звезд", ООО "Маловишерский стекольный завод", АО "Боровичский комбинат огнеупоров", ООО "ТД "Элегия", ООО "Вэа технолоджи", ОАО "Великоновгородскиймясной двор".
Справочно: В ноябре 2022 года в рамках XVIII форума межрегионального сотрудничества, проведенного в Оренбурге с участием президентов Республики Казахстан и Российской Федерации, между областью Улытау и Новгородской областью подписан меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Кроме того, в целях дальнейшего развития партнерства в сентябре 2023 года в городе Астане в рамках Международной промышленной выставки INNOPROM.QAZAQSTAN утверждена дорожная карта развития сотрудничества между областями на 2023-2025 годы.
В настоящее время рассматривается вопрос развития сотрудничества в 4 основных сферах:
- торгово-экономической: все направления будут определены позже по итогам визита, но уже сейчас рассматривается возможность приобретения сырья у Казахмыса новгородской компанией, которая занимается производством силовых трансформаторов (НТЗ "Волхов");
- сфере образования: в Жезказгане планируется строительство нового государственного университета и Новгородский государственный университет готов оказать поддержку в становлении государственного вуза в части разработки и реализации совместных образовательных программ;
- в сфере культуры и туризма: в Новгородской области расположены 37 памятников ЮНЕСКО, в области Улытау - множество культурно-исторических памятников разных эпох, в связи с этим перспективным представляется совместная работа в сфере туризма (обмен туристическими группами);
- взаимодействие представительных органов власти (парламентов).
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