Форум городов стран БРИКС+ пройдет в Казани 21 июня

Национальный музей Казахстана проведет выставки в трех городах Китая осенью этого года

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Пекин. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев и директор Национального музея Китая - директор департамента международного сотрудничества Министерства культуры и туризма КНР Гао Чжэн обсудили актуальные вопросы казахско-китайского сотрудничества в сфере культуры и музейного дела, обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего развития, а также обсудили вопрос открытия культурных центров двух стран, рассказали в Министерстве иностранных дел РК.





В ходе беседы казахстанский посол отметил особое значение подписанного в ноябре прошлого года соглашения о взаимном открытии культурных центров РК - КНР.





Нурышев также отметил важность обмена опытом в сфере сохранения и реставрации исторического и культурного наследия.





Вместе с тем стороны обсудили предстоящие мероприятия в рамках Года туризма Казахстана в Китае, а также планы Национального музея Казахстана по проведению выставок в трех городах Китая осенью этого года.





Гао Чжэн в свою очередь проинформировал о текущей деятельности Национального музея Китая, проводимых мероприятиях и дальнейших планах развития международного сотрудничества, а также акцентировал внимание на важности поднятых вопросов и выразил готовность китайской стороны к активному взаимодействию.





Вместе с тем он рассказал о действующих проектах по проведению раскопок в рамках меморандума о сотрудничестве с институтом археологии Китайского национального музея.





В завершение встречи стороны договорились о тесной кооперации по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.







