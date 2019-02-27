Форум выпускников Медеуского района способствует привлечению частных инвестиций в школы

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - Проведение Форума выпускников Медеуского района дает импульс для реализации конкретных проектов в школах и способствует привлечению частных инвестиций в школы, сообщил аким Медеуского района Ержан Жилкибаев в ходе традиционного форума выпускников школ Медеуского района, передает Kazakhstan Today.





"Наш Форум выпускников набирает силу, становится значимым событием в жизни не только района, города, но и Республики. У данного форума есть две цели, первое это - привлечение к активному взаимодействию со школами выпускников прошлых лет, которые за годы после окончания школы добились серьезных жизненных успехов, стали профессионалами высокого уровня в избранной профессии, достигли определенного социального статуса. И вторая привлечение частных инвестиций в школы. Мы впервые смогли консолидировать выпускников школ разных лет и провести такое масштабное мероприятие, реализовав конкретные проекты в школах района. Итогом этой акции и стало проведение первого форума выпускников. С каждым годом наш Форум становится все более масштабным, представительным. Особенно радует тот факт, что проведение очередного форума дает импульс для реализации конкретных проектов в школах", - сказал Ержан Жилкибаев.





Форум выпускников проходит в Алматы уже в третий раз. Мероприятие организовано по инициативе акима Медеуского района в рамках реализации послания главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни".





В своей программной статье "Болашакка багдар: рухани жангыру" президент РК подчеркнул, что "культ образования должен быть всеобщим". Каждый казахстанец должен понимать, что образование - самый фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи образование должно стоять первым номером".





На форуме собралось более 500 выпускников. Данное мероприятие, ставшее уже доброй традицией района, проводится с целью привлечения к активному взаимодействию со школами выпускников прошлых лет, которые за годы после окончания школы добились серьезных жизненных успехов, стали профессионалами высокого уровня, достигли определенного социального статуса. Выпускники могут принять участие в различных акциях и мероприятиях, в реализации социально значимых проектов и программ в сфере образования, оказать спонсорскую и благотворительную помощь.





По информации Управления внутренней политики города Алматы, в рамках форума в районе за два года за счет частных инвестиций открыли 5 футбольных полей, один детский сад, проведена реконструкция здания школы №159 на сумму 45 млн тенге. Также отремонтирован фасад здания гимназии №56, обновлен актовый зал в школе №64. Только за счет форума было привлечено более 160 млн тенге инвестиций в школы района.





Кроме того, по итогам ІІІ форума планируется строительство спортивного комплекса для учащихся школ за счет собственных средств выпускников школ района на сумму 35 млн тенге. Также будет подготовлена и издана книга "100 лучших выпускников школ Медеуского района" и продолжена работа по проведению встреч выпускников с учащимися в рамках программы "Преемственность поколений". Также планируется создание частных грантов, финансируемые выпускниками школ Медеуского района по специализации учителя в КазНПУ имени Абая.





В ІІІ Форуме выпускников Медеуского района приняли участие известные люди, такие как: казахский поэт, писатель, литературовед, общественно-политический деятель Олжас Сулейменов, экс-министр образования и науки Республики Казахстан, академик, заслуженный работник Казахстана Шамша Беркимбаева, депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Ирина Смирнова, "Казакстаннын Енбек Ері", почетный гражданин города Алматы, ветеран педагогического труда Аягуль Миразова, депутаты и бизнесмены.





Подобные Форумы планируется провести еще в шести районах Алматы.





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