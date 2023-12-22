21.12.2023, 11:04 14756
Генассамблея ООН приняла резолюцию по реабилитации Семипалатинского региона
Фото: МИД РК
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Нью-Йорк. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН единогласно была принята резолюция о международном сотрудничестве и координации деятельности в целях реабилитации населения, восстановления окружающей среды и экономического развития Семипалатинского региона в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
Это одиннадцатая по счету резолюция Генеральной ассамблеи ООН по Семипалатинскому региону, первая из которых была принята в 1997 году. 85 стран - членов ООН выступили соавторами резолюции.
Одобренная резолюция по Семипалатинскому региону является наглядным свидетельством озабоченности международного сообщества долгосрочными последствиями ядерных испытаний для жизни и здоровья людей, особенно детей и других уязвимых групп", - отметили в МИД РК.
В документе признается важная роль правительства Казахстана в выделении внутренних ресурсов для содействия удовлетворению потребностей Семипалатинского региона, а также звучит призыв к международному сообществу "оказывать Казахстану помощь в разработке и осуществлении специальных программ и проектов лечения и обслуживания пострадавшего населения, а также в усилиях по обеспечению экономического роста и устойчивого развития в Семипалатинском регионе".
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21.12.2023, 13:49 13251
Казахстан экстрадирует в Россию хакера, получившего неправомерный доступ к данным компании
Кислицин неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций и требовал выплат за нераспространение информации
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Москва. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения его к уголовной ответственности, сообщили в Генпрокуратуре России.
Хакера Никиту Кислицина намерены привлечь к уголовной ответственности по статьям УК РФ "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и "Вымогательство".
Как полагает следствие, в октябре 2022 года Кислицин совместно с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций. После этого было произведено их копирование. Получив данные, они выдвинули требование о выплатах в криптовалюте на сумму, эквивалентную 550 тыс. рублей, за нераспространение информации в публичных источниках, что влечет существенный вред правам и законным интересам организации и других юридических лиц", - проинформировали в Генпрокуратуре РФ.
Запрос о выдаче обвиняемого направлен в июне этого года в связи с его задержанием на территории Казахстана.
Благодаря слаженным действиям Генпрокуратуры России и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Казахстан удалось добиться решения о выдаче Кислицина", - отметили в российском ведомстве.
Федеральной службе исполнения наказаний поручено принять и доставить обвиняемого на территорию Российской Федерации.
Напомним, сотрудник компании по кибербезопасности F.A.C.C.T. Никита Кислицин был задержан 22 июня в Казахстане, по имеющейся информации, в связи с его прежней работой компания обратилась в генконсульство РФ в Казахстане и оказывает всестороннюю поддержку.
Генеральное консульство России в Алматы попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи сотрудника F.A.C.C.T. Никиты Кислицина США.
Позже начальник службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры республики Нурдаулет Суиндиков заявил, что Россия и США подтвердили намерение требовать от Казахстана выдачи задержанного в Алматы сотрудника российской компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Он добавил, что, по имеющимся сведениям, ходатайство о предоставлении в Республике Казахстан убежища Кислицин не подавал.
19.12.2023, 20:33 28521
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Египта
Фото: Акорда
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Египта Абделю Фаттаху Ас-Сиси, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси с переизбранием на пост президента Египта.
Ваша убедительная победа на выборах является результатом вашего огромного вклада в развитие страны, а также свидетельством высокого доверия к вам со стороны египетского народа. Желаю, чтобы ваши инициативы и планы, направленные на то, чтобы сделать будущее страны светлым и процветающим, увенчались успехом. С большим удовлетворением отмечаю расширение традиционных связей между Казахстаном и Египтом, основанных на общих духовных ценностях и всестороннем взаимном сотрудничестве. Уверен, что наше партнерство в двустороннем и многостороннем форматах будет и впредь динамично развиваться на благо наших народов", - говорится в телеграмме.
19.12.2023, 15:01 31666
Токаев выразил соболезнования председателю КНР в связи с многочисленными жертвами землетрясения
Фото: Акорда
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в северо-западной части страны.
С глубокой скорбью воспринял новость о гибели ваших соотечественников в результате разрушительного землетрясения в провинции Ганьсу. Выражая соболезнования вам и семьям, потерявшим близких в результате стихийного бедствия, сообщаю, что в этот тяжелый момент народ Казахстана разделяет боль невосполнимой утраты китайского народа. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и благополучного возвращения пропавших без вести граждан к своим семьям", - говорится в телеграмме.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. Число погибших в результате землетрясения возросло до 111.
19.12.2023, 12:08 33046
Россия упростила процедуру получения гражданства гражданам Казахстана, Беларуси и Молдовы
Фото: Depositphotos
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Москва. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства РФ гражданам Беларуси, Казахстана и Молдовы.
Согласно указу, для граждан Белоруссии отменили обязательный экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства страны. Для граждан Казахстана и Молдавии при подаче заявления на гражданство не будут обязательны соблюдение установленного срока проживания в стране (пять лет) и знание истории и законодательства России. Однако требование о знании русского языка для них по-прежнему сохраняется.
Таким образом, гражданам Белоруссии вместе с заявлением о приеме в гражданство РФ потребуется предоставить вид на жительство и документ, удостоверяющий их личность. Гражданам Казахстана и Молдавии нужно будет также предъявить сертификат, подтверждающий владение русским языком", - говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем.
18.12.2023, 18:40 43611
Страны СНГ подписали совместное заявление по культурно-гуманитарному сотрудничеству
Фото: odkb-csto.org
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Москва. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главы правительств стран СНГ подписали совместное заявление о перспективах сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.
Документ нацелен на поддержание межкультурного диалога, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского вице-премьера Алексея Оверчука.
Напомним, сегодня в Москве состоялся Совет глав правительств СНГ. Заседание было посвящено вопросам развития культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.
По итогам заседания сегодня главы правительств подписали заявление о перспективах сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, которое нацеливает нас на поддержание и развитие межкультурного диалога, на развитие сотрудничества в сфере образования, в сфере развития наших национальных языков", - рассказал Оверчук журналистам после заседания совета.
Он отметил, что в заявлении есть отдельная часть, которая касается развития институционального сотрудничества в культурной сфере.
Будут проводиться гастроли, кинофестивали, выставки - самые различные культурные мероприятия, которые будут и дальше сближать наши страны и народы", - добавил вице-премьер РФ.
С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.
Напомним, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в своем выступлении на заседании отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшей совместной работе на площадке СНГ для углубления интеграционных связей и наполнения ее новым практическим содержанием. Одними из ключевых направлений совместной работы в предстоящем году станут сотрудничество по расширению культурно-гуманитарных связей, а также взаимодействие в сферах здравоохранения, образования и спорта.
Смаилов также заявил, что Казахстан приветствует объявление 2024 года в СНГ Годом волонтерского движения.
Кроме того, глава кабмина сегодня посетил международную выставку-форум "Россия", на которой были представлены новые казахстанско-российские проекты.
18.12.2023, 12:06 48111
Токаев поздравил эмира Катара с национальным праздником
Президент пожелал шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани успехов в его ответственной деятельности, а народу Катара - благополучия
Фото: Акорда
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и народ Катара с национальным праздником, сообщает Акорда.
Сегодня ваша страна, обеспечившая поступательное развитие экономики, добилась широкого признания как на региональном, так и на глобальном уровнях в качестве авторитетного члена международного сообщества. Об этом свидетельствуют осуществляемые Вами миротворческие инициативы и мероприятия международного уровня", - написал президент в поздравительной телеграмме.
Он пожелал эмиру, чтобы под его руководством Катар шел по пути процветания и осуществления самых высоких целей.
С удовлетворением отмечаю, что Катар стал одним из ключевых и надежных партнеров Казахстана в арабском мире, и наши конструктивные и содержательные отношения значительно укрепились. Подтверждаю готовность к дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества в духе традиционной дружбы и братства на благо наших народов", - говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани успехов в его ответственной деятельности, а народу Катара - благополучия.
Напомним, в июне Тамим бен Хамад Аль Тани приезжал в Астану с официальным визитом. Эмир и его делегация провели встречу с Касым-Жомартом Токаевым, а также приняли участие в Совете иностранных инвесторов.
08.12.2023, 13:49 85976
Токаев и Пашинян обсудили по телефону важные аспекты сотрудничества
Собеседники обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля
Фото: Акорда
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Акорда.
В ходе разговора Токаев отметил поступательное развитие двусторонних отношений, укреплению которых способствует активный политический диалог и взаимодействие на уровне правительств и парламентов двух государств. Динамично развивается культурно-гуманитарное сотрудничество.
Он также положительно оценил запуск авиарейсов по маршруту Актау - Ереван - Актау, благодаря чему существенно активизировались бизнес-контакты и туристические поездки.
Собеседники обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля.
07.12.2023, 12:34 91271
"Зеленые" технологии, логистика и транспорт: Токаев обсудил важные направления сотрудничества с послом Евросоюза
Фото: Акорда
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев и посол Европейского союза в Казахстане Кестутис Янкаускас обсудили приоритетные направления взаимоотношений между Казахстаном и ЕС, сообщает Акорда.
Президент подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнерства с ЕС, а также намерение и впредь способствовать многоплановому сотрудничеству в рамках формата С5+ЕС, инициатором которого был Казахстан.
Токаев рассказал об успешной реализации курса политических реформ и поблагодарил ЕС за поддержку Казахстана в деле укрепления демократии.
В ходе встречи особое внимание было уделено взаимодействию в таких сферах, как критически важные сырьевые материалы, "зеленый" рост, транспорт, логистика и сельское хозяйство.
Ранее Токаев заявил о готовности увеличить объемы экспорта сырой нефти на французский рынок.
Глава Казахстана неоднократно заявлял, что Казахстан выступает за развитие безбарьерной торговли и инвестиционное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами.
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