Глава государства поздравил премьера Израиля

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму избранному премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Нафтали Беннета по случаю его избрания премьер-министром Израиля, сообщает пресс-служба Акорды

На сегодняшний день Израиль признан авторитетным членом международного сообщества. Передовая экономика страны достигла значительного прогресса, а применение инновационных технологий позволило значительно повысить благосостояние народа. Желаю полной и успешной реализации ваших инициатив и планов, направленных на дальнейшее приумножение достижений и процветание вашей страны", - говорится в телеграмме.

Президент назвал общей целью укрепление в духе традиционной дружбы и доверия взаимовыгодных отношений между Казахстаном и Израилем в политической, торгово-экономической и культурной сферах. Глава государства выразил готовность направить усилия на осуществление этой благородной цели.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Нафтали Беннету успехов на его высоком посту, а дружественному народу Израиля - благополучия и процветания.

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