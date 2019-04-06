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Глава Международной тюркской академии презентовал Назарбаеву ряд произведений, посвященных развитию независимого Казахстана

05.04.2019, 16:38 6292
Глава Международной тюркской академии презентовал Назарбаеву ряд произведений, посвященных развитию независимого Казахстана
Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял президента Международной тюркской академии Дархана Кыдырали, передает Kazakhstan Today.
 
Кадырали рассказал Назарбаеву о текущей деятельности, дальнейших планах работы Международной тюркской академии, а также доложил о ходе исполнения поручений, данных на заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает пресс-служба Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.
 
Президент Международной тюркской академии также представил Нурсултану Назарбаеву информацию о ходе реализации основных направлений программных статей "Рухани жангыру" и "Семь граней Великой Степи".
 
Кроме того, Д. Кыдырали презентовал Елбасы Н. Назарбаеву ряд книг и произведений, посвященных истории тюркского мира и развитию независимого Казахстана.
 

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