Глава Международной тюркской академии презентовал Назарбаеву ряд произведений, посвященных развитию независимого Казахстана

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял президента Международной тюркской академии Дархана Кыдырали, передает Kazakhstan Today.

Кадырали рассказал Назарбаеву о текущей деятельности, дальнейших планах работы Международной тюркской академии, а также доложил о ходе исполнения поручений, данных на заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает пресс-служба Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

Президент Международной тюркской академии также представил Нурсултану Назарбаеву информацию о ходе реализации основных направлений программных статей "Рухани жангыру" и "Семь граней Великой Степи".

Кроме того, Д. Кыдырали презентовал Елбасы Н. Назарбаеву ряд книг и произведений, посвященных истории тюркского мира и развитию независимого Казахстана.

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