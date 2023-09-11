Будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего казахстанско-итальянского сотрудничества в различных сферах

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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя совета министров, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таянии прибыл с визитом в Астану.





После переговоров в МИД Казахстана стороны сделают заявление для СМИ.





Накануне официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал , что в рамках визита Таяни запланирована его встреча с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым и переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.





Планируется, что будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего казахстанско-итальянского сотрудничества в различных сферах.





Дополнено 05.09.2023, 20.20

В Астане состоялась официальная встреча руководителя казахстанского внешнеполитического ведомства Мурата Нуртлеу и главы МИД Италии Антонио Таяни.

Во время пресс-конференции стало известно, что в этом году состоится открытие первого Итальянского института культуры в Центральной Азии в Алматы.

Мурата Нуртлеу отметил, что попросил Антонио Таяни оказать поддержку на официальных консультациях с Евросоюзом по упрощению визового режима для граждан Казахстана.

В свою очередь Антонио Таяни добавил, что будет вестись работа над упрощением казахстанцам въезда в Европу.

Глава МИД РК подчеркнул, что Казахстан предпочитает в первую очередь обратить внимание на торгово-экономическое и инвестиционное партнерство. Планируется реализовать 21 индустриальный проект в различных отраслях на общую сумму 474 млн долларов.