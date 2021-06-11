Глава МИД Катара прибыл с официальным визитом в Казахстан

Фото пресс-службы МИД РК

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провёл переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, прибывшим в Нур-Султан с официальным визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это первый приезд главы катарского внешнеполитического ведомства в Казахстан, призванный придать импульс активизации двустороннего сотрудничества в различных сферах, сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития казахстанско-катарских отношений, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционных сферах. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Подтверждена заинтересованность в реализации совместных проектов на территории Казахстана в области сельского хозяйства, геологоразведки и горнорудной промышленности, транспорта и логистики, а также финансов и банковской деятельности. Стороны также подчеркнули высокий уровень взаимодействия двух стран в рамках международных и региональных организаций, в том числе ООН, СВМДА, ОИС и другие.

По итогам переговоров был подписан Меморандум о строительстве Катарским фондом развития (Qatar Development Fund) перинатального центра в поселке Отеген Батыр, Илийского района Алматинской области.

В программе визита предусматривается, что заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Катара будет принят президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

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