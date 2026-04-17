Глава МИД Казахстана обсудил водную безопасность со спецпосланником ООН

Фото: МИД РК

Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу со специальным посланником Генерального секретаря ООН по водным вопросам Ретно Марсуди, сообщила пресс-служба МИД РК.





В ходе встречи Ермек Кошербаев отметил значимость мандата спецпосланника ООН в контексте нарастающих глобальных вызовов в сфере водной безопасности, подрыв которой может стать катализатором экономических, экологических и социальных кризисов.





Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность визита Ретно Марсуди в преддверии регионального экологического саммита в Астане, отметив, что в рамках мероприятия особое внимание будет уделено вопросам водной безопасности.





В этой связи Ермек Кошербаев рассказал об инициативе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации под эгидой ООН, которая приобретает особую актуальность на фоне роста угроз глобальному миру и безопасности, связанных с рисками конфликтов за доступ к водным ресурсам.





По итогам встречи стороны договорились продолжить конструктивный диалог по вопросам глобальной и региональной водной повестки, в том числе на базе Регионального центра ООН по устойчивому развитию в Алматы.



