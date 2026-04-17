Глава МИД Казахстана обсудил водную безопасность со спецпосланником ООН
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу со специальным посланником Генерального секретаря ООН по водным вопросам Ретно Марсуди, сообщила пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи Ермек Кошербаев отметил значимость мандата спецпосланника ООН в контексте нарастающих глобальных вызовов в сфере водной безопасности, подрыв которой может стать катализатором экономических, экологических и социальных кризисов.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность визита Ретно Марсуди в преддверии регионального экологического саммита в Астане, отметив, что в рамках мероприятия особое внимание будет уделено вопросам водной безопасности.
В этой связи Ермек Кошербаев рассказал об инициативе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации под эгидой ООН, которая приобретает особую актуальность на фоне роста угроз глобальному миру и безопасности, связанных с рисками конфликтов за доступ к водным ресурсам.
По итогам встречи стороны договорились продолжить конструктивный диалог по вопросам глобальной и региональной водной повестки, в том числе на базе Регионального центра ООН по устойчивому развитию в Алматы.
Напомним, ранее президент РК принял спецпосланника Генсека ООН по водным ресурсам. Он отметил, что Казахстан выступает за усиление глобального сотрудничества в сфере водных ресурсов.
16.04.2026, 20:55 38546
Спецпредставитель президента РК провел переговоры с госсекретарем США
Вашингтон. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в США казахстанская делегация во главе с представителем президента по вопросам взаимодействия с США Ержаном Казыханом и заместителем премьер-министра Республики Казахстан Сериком Жумангариным провела встречу с государственным секретарем США Марко Рубио, сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.
В ходе встречи Ержан Казыхан передал приветствие президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президенту США Дональду Трампу, подчеркнув динамичное развитие казахстанско-американских отношений, устойчивый политический диалог и расширение практического взаимодействия.
Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи лидеров двух стран в ноябре 2025 года в Овальном кабинете, включая совместные инвестиционные проекты на сумму порядка 20 млрд долларов США", - говорится в сообщении.
Специальный представитель отметил вклад Казахстана в поддержку международных усилий по обеспечению мира и безопасности, включая деятельность в рамках Совета мира, а также подчеркнул значимость реализации Авраамских соглашений.
Американская сторона была проинформирована о проводимых масштабных политических и социально-экономических преобразованиях в Казахстане, направленных на модернизацию государственной системы, повышение эффективности институтов власти, укрепление верховенства закона.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Было отмечено, что активизация деловых связей и реализация совместных проектов открывают новые возможности для дальнейшего углубления расширенного стратегического партнерства.
Ержан Казыхан подтвердил приглашение государственному секретарю посетить Казахстан с официальным визитом.
Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, дал высокую оценку текущему уровню двустороннего взаимодействия и выразил готовность к его дальнейшему углублению.
По итогам встречи стороны договорились продолжать диалог и укреплять казахстанско-американское сотрудничество по всему спектру двусторонней повестки.
16.04.2026, 17:15 48741
Токаев 17 апреля посетит Турцию по приглашению Эрдогана
Президент примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 17 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с рабочим визитом Турцию, проинформировали в пресс-службе главы государства.
Сообщается, что президент Казахстана примет участие в открытии Анталийского дипломатического форума и выступит на панельной сессии. Также планируется проведение ряда двусторонних встреч.
Форум в Анталье - это ежегодная международная дискуссионная площадка высокого уровня, в которой участвуют политические лидеры, дипломаты, эксперты, представители бизнеса, медиа и гражданского общества.
16.04.2026, 14:15 55351
В каких сферах сотрудничает Казахстан с Таджикистаном
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Замглавы Министерства иностранных дел Казахстана Арман Исетов на брифинге в сенате рассказал, в каких сферах сотрудничает Казахстан с Таджикистаном, передает корреспондент агентства.
По линии цифрового сотрудничества мы взаимодействуем. Оказываем содействие и инвестиции в переработке пшеницы. Оказываем содействие в производстве полипропиленовых мешков, производстве кровельных материалов. Естественно, оказываем содействие в геологоразведке", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Таджикистан продолжают развивать союзнические отношения и укреплять стратегический диалог.
16.04.2026, 14:03 56546
Послы четырех стран вручили Токаеву верительные грамоты
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Кувейта Адель Ахмед Сулайман Аль-Гунайман, посол Монголии Гунаажавын Батжаргал, посол Монако Мирей Мартини, посол Эль-Сальвадор Юрий Павел Сантакрус Пердемо вручили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву верительные грамоты, сообщает Акорда.
Лидер РК подчеркнул, что страна проводит миролюбивую и сбалансированную внешнюю политику, направленную на укрепление конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.
Уверен, в Казахстане имеются самые широкие возможности для продвижения интересов ваших стран. Следующая неделя обещает быть весьма насыщенной, поскольку мы ожидаем визит президента Монголии. Затем в Астане состоятся региональный экологический саммит под эгидой ООН и заседание совета глав государств Международного фонда по спасению Арала. Убежден, что вы будете внимательно следить за событиями в нашей стране, а также внесете весомый вклад в укрепление потенциала взаимного сотрудничества. Мы стремимся развивать открытую рыночную экономику и приветствуем приток иностранных инвестиций. Казахстан поддерживает тесные контакты с основными международными финансовыми институтами и организациями", - отметил глава государства.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов и передал теплые приветствия лидерам их государств.
Ранее Токаев назначил нового посла Казахстана в Корее.
16.04.2026, 12:38 54171
Кошербаев примет участие в заседании СМИД СНГ в Москве
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев 16-17 апреля примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ и очередной встрече формата "ЦА - РФ" в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в Москве в Доме приемов МИД России.
По данным исполкома СНГ, министры иностранных дел обменяются мнениями и примут решения по широкому спектру актуальных вопросов международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ.
15.04.2026, 21:00 94111
Министр иностранных дел принял посла Ирана
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял посла Исламской Республики Иран в РК Али Акбара Джоукара, сообщили в пресс-службе ведомства.
Стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы международной повестки. Подчеркнута значимость деэскалации и обеспечения устойчивой стабильности на Ближнем Востоке.
Казахстанская сторона отметила приверженность урегулированию разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами в соответствии с принципами Устава ООН, а также готовность содействовать соответствующим международным усилиям, включая предоставление площадки для переговоров в городе Туркестане по инициативе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
15.04.2026, 19:09 97691
В Алматы торжественно открыли генконсульство Беларуси
Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялось торжественное открытие генерального консульства Республики Беларусь, передает корреспондент агентства.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра иностранных дел РК Ермухамбет Конуспаев, министр иностранных дел РБ Максим Рыженков и другие белорусские и зарубежные дипломаты.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что открытие постоянного офиса генконсульства Беларуси в Алматы - это важный шаг в расширении дипломатического присутствия в Центральной Азии. Работа представительства придаст новый импульс развитию сотрудничества регионов Беларуси и Казахстана.
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев на встрече с белорусским министром выразил уверенность, что открытие генконсульства послужит на благо развития казахстанско-белорусских связей. Также в МИД подчеркнули, что это событие выводит двусторонние отношения на новый уровень и усиливает сотрудничество между странами.
15.04.2026, 16:25 80176
Казахстан выступает за усиление глобального сотрудничества в сфере водных ресурсов
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял специального посланника Генерального секретаря ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди. Стороны обсудили ключевые вопросы глобальной и региональной водной повестки, информирует Акорда.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для Казахстана водные ресурсы являются стратегическим ресурсом, напрямую связанным с устойчивым развитием, экологической безопасностью и региональной стабильностью.
Он также отметил важность формирования более эффективной международной архитектуры сотрудничества в водной сфере. В этом контексте президент остановился на своей инициативе по созданию Международной водной организации под эгидой ООН.
По его словам, данный шаг призван придать новый импульс глобальным усилиям по обеспечению рационального использования водных ресурсов, укреплению международной координации и продвижению устойчивых решений в ответ на вызовы, связанные с водной проблематикой.
На полях предстоящего регионального экологического саммита в Астане планируется запуск первого раунда международных консультаций, нацеленных на предметное обсуждение возможных параметров и перспектив формирования данной структуры.
В ходе встречи также была подчеркнута роль предстоящей в декабре 2026 года в Абу-Даби Конференции ООН по водным ресурсам, которая рассматривается как важная платформа для выработки согласованных подходов к решению водных проблем.
Отдельное внимание собеседники уделили вопросам эффективного использования водных ресурсов в регионе Центральной Азии.
