Глава МИД Казахстана рассказал о подготовке Астанинской встречи по Сирии

Москва. 20 января. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сегодня по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым рассказал о подготовке Астанинской встречи по Сирии, передает корреспондент агентства.

"Для нас это большая честь принимать на платформе Астаны встречу, направленную на достижение мира в Сирии. Обращение многоуважаемых президентов Российской Федерации и Турецкой Республики о проведении этой встречи в Астане было поддержано президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Сейчас идет интенсивная подготовка - организационная, логистическая, с точки зрения протокола, обеспечение достойных условий для проведения самих переговоров, обеспечение безопасности", - сказал глава МИДа.

Он также отметил, что от стран-гарантов Казахстан получает списки участников переговоров. "Могу заверить, что в Астане будут созданы максимально благоприятные условия для того, чтобы эта встреча завершилась успехом", - заявил Абдрахманов.

В свою очередь, Сергей Лавров подчеркнул, что с самого начала усилий по урегулированию сирийского кризиса Казахстан стремился содействовать их успеху.

"Когда готовилась рамка для начала межсирийских переговоров, стояла задача обеспечить инклюзивный характер этого процесса, чтобы в переговорах участвовала, естественно, делегация правительства Сирийской Арабской Республики и весь спектр оппозиции. Оппозиция была разрознена, в основном активничали оппозиционеры, которые живут за границей, и стояла задача сделать так, чтобы они вместе собрались и были готовы разговаривать с правительством. До сих пор вооруженная оппозиция не была представлена в этом процессе", - сказал он.

"В условиях тупика, который сложился по линии ООН из-за капризного поведения одной группы оппозиционеров, мы с нашими турецкими коллегами при поддержке иранцев постарались завязать переговоры между сирийским правительством и вооруженными отрядами оппозиции. Как вы знаете, эти переговоры завершились 29 декабря подписанием соглашения о прекращении огня и о готовности начать переговоры, посвященные политическим аспектам урегулирования", - напомнил глава российского МИДа.

По его словам, с самого начала этих усилий, когда заходила речь о том, где продолжать этот процесс налаживания отношений между правительством и вооруженной оппозицией, все участники разговора упоминали среди наиболее оптимальных мест столицу Казахстана, город Астану.

"Что касается ожидаемых результатов переговоров, это подкрепит подключение вооруженной оппозиции к межсирийскому переговорному процессу. О чем конкретно договорятся правительство и оппозиция, я сейчас гадать не буду, мы ничего им не навязываем", - также отметил Лавров.

Кроме того, он выразил надежду, что администрация Дональда Трампа также сможет делегировать ближневосточного эксперта.

"Надеемся, что всеми со всеми нашими коллегами мы сможем создать условия для того, чтобы начались прямые переговоры между правительством и вооруженной оппозицией. Уже одно это будет важнейшим достижением", - заключил Лавров.

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