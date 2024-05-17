16.05.2024, 17:30 12661
Глава МИД Китая примет участие в заседании совета министров иностранных дел ШОС
Ван И посетит Казахстан
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Китая Ван И с 18 по 21 мая примет участие в заседании совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества и совершит официальные визиты в Казахстан и Таджикистан, проинформировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Как сообщает "Синьхуа", Ван И, являющийся также членом Политбюро ЦК КПК, совершит официальные визиты в Казахстан и Таджикистан по приглашению заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина.
Напомним, в Астане 21 мая пройдет заседание совета министров иностранных дел стран ШОС.
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16.05.2024, 18:15 11711
Токаев назвал Малайзию одним из важных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии
Казахстан и Малайзию связывают давние узы дружбы и взаимного сотрудничества, отметил глава государства
Фото: Акорда
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в формате тет-а-тет с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом назвал Малайзию одним из важных и надежных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии, сообщает Акорда.
Казахстан и Малайзию связывают давние узы дружбы и взаимного сотрудничества. У нас хорошие традиции в этой области, поэтому я верю, что Ваш визит придаст мощный импульс дальнейшему развитию связей между Казахстаном и Малайзией. Мы готовы приложить дополнительные усилия, чтобы продвинуть наше взаимодействие и сотрудничество во многих важных областях", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
По словам президента, за тридцать лет дипломатических отношений между двумя странами сформирован прочный фундамент взаимовыгодного сотрудничества, который становится все более значимым с учетом современных геополитических и экономических реалий.
В свою очередь Анвар Ибрагим поблагодарил главу государства за теплый прием и отметил, что придает этому визиту важное значение, о чем свидетельствует представительный состав малайзийской делегации, прибывшей в Астану.
Ранее глава государства Касым-Жомарт принял заместителя премьера Госсовета КНР Лю Гочжуна.
16.05.2024, 13:07 15931
Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление
В заявлении обозначены дальнейшие пути развития двусторонних связей
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Пекин. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Взаимная торговля и инвестиции России и Китая надежно защищены, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90%. И этот показатель продолжает расти. А значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от негативного влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках", - цитирует российского лидера РИА Новости.
Он отметил, что углублению торговых и инвестиционных связей способствовал своевременный и скоординированный перевод расчетов в национальные валюты.
В 2023 году товарооборот прибавил четверть, установив новый рекорд - по китайской статистике, 240 миллиардов долларов. У нас небольшое расхождение, но в целом такая цифра абсолютно является корректной", - указал Путин.
Он уточнил, что планирует вечером провести неформальную встречу с Си Цзиньпином для обсуждения внешнеполитической повестки. Российский лидер собирается проинформировать председателя КНР о ситуации вокруг украинского кризиса. Президент выразил признательность китайским коллегам за инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы.
После заявлений для прессы два лидера отправились на торжественный прием от имени председателя КНР в честь президента России.
Путин прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Сначала главы государств пообщались в узком составе, затем встреча продолжилась с участием делегаций. В общей сложности переговоры продолжались около двух с половиной часов. По итогам встречи Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - сообщает источник.
Содержание заявления прокомментировал помощник президента России Юрий Ушаков.
Это развернутый документ - больше 30 страниц, в нем указан особый характер двусторонних отношений, обозначены дальнейшие пути развития двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка", - пояснил Ушаков.
Напомним, в июле Си Цзиньпин планирует приехать с официальным визитом в Казахстан.
16.05.2024, 12:47 16656
Довести товарооборот до 100 млрд долларов планируют Казахстан и Китай
Фото: Акорда
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт принял заместителя премьера Госсовета КНР Лю Гочжуна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином", - сообщает Акорда.
Глава государства отметил, что Казахстан был и остается надежным партнером Китая. По его словам, вывод двусторонних отношений с КНР на новый качественный уровень является для нашей страны важнейшим приоритетом.
Хочу с большим удовлетворением отметить, что казахско-китайское всестороннее стратегическое партнерство, вечная дружба непрерывно развиваются по восходящей линии и устремлены в будущее. Китай является ведущим торгово-экономическим партнером Казахстана, занимая первое место по объему двусторонней торговли. По итогам 2023 года этот показатель достиг рекордных 40 млрд долларов. Мы ставим задачу доведения товарооборота до 100 млрд долларов. Считаем, что этот показатель вполне достижим", - сказал Токаев.
Лю Гочжун также отметил позитивную динамику развития сотрудничества между Китаем и Казахстаном.
Как давний и добрый друг китайского народа за эти годы вы внесли важный вклад в развитие китайско-казахстанских отношений, что высоко оценивает китайская сторона. Уверен, что под Вашим руководством Казахстан будет продвигаться вперед в развитии государства и построении могущественного и процветающего Нового Казахстана. Китай и Казахстан - это добрые соседи, надежные партнеры и очень хорошие друзья, которые дополняют друг друга", - отметил Лю Гочжун.
В ходе встречи собеседники рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и логистики, энергетики и туризма. Также обсуждены вопросы развития культурно-гуманитарных связей.
Напомним, визит лидера КНР Си Цзиньпина в Казахстан планируется в начале июля.
16.05.2024, 11:21 17571
Противостоять разобщающим страны региона силам призвал Токаев на встрече с секретарями Совбеза ЦА
Фото: Акорда
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял секретарей советов безопасности стран Центральной Азии, сообщает Акорда.
Глава Казахстана отметил, что первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии призвана стать эффективной площадкой для объединения усилий по предупреждению внешних и внутренних вызовов и угроз, а также выработке необходимых мер реагирования.
Региональное сотрудничество активно развивается по всем направлениям, и это, безусловно, положительная тенденция. На качественно новом уровне развивается и межгосударственный политический диалог. Поступательно расширяется торгово-экономическое взаимодействие между странами региона. За последние пять лет внутрирегиональная торговля выросла на более чем 80%, превысив 10 миллиардов долларов. При этом решаются задачи по планомерному увеличению экспортно-импортных операций между странами, расширению номенклатуры товаров. Активизировались контакты между бизнесом, растет количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии. Новой опорной точкой для стремительного развития региона становится развитие транспортно-логистического потенциала. Активизировались также культурно-гуманитарные связи, что способствует дальнейшему сближению государств Центральной Азии", - подчеркнул Токаев.
По его мнению, процессы должны быть подкреплены продуктивным диалогом в сфере обеспечения региональной безопасности и стабильности. Большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий.
В первую очередь речь идет о борьбе с международным экстремизмом и терроризмом, наркотрафиком, торговлей оружием. В этой связи в фокусе нашего общего внимания должен находиться Афганистан. В данной стране происходят сложные разнонаправленные процессы. Надо признать, в этой стране налицо определенные признаки стабилизации, оживления экономической ситуации. С другой стороны, остаются высокие риски, связанные с активностью международных террористических организаций, о чем свидетельствует кровопролитный теракт в Подмосковье. На наш взгляд, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в региональные связи. И здесь многое зависит от скоординированной позиции наших стран. Считаем актуальным создание в нашей стране Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - сказал президент.
Он подчеркнул, что сегодняшняя встреча является важным этапом подготовки шестой консультативной встречи глав государств ЦА, которая пройдет в Астане 9 августа.
Президент рассказал, что в качестве председателя в текущем году Казахстан ведет активную работу по укреплению потенциала предстоящего саммита.
Нами разработана стратегия развития региональной кооперации "Центральная Азия - 2040". Приоритеты регионального сближения, прежде всего, нацелены на расширение пятистороннего взаимодействия и укрепление международной субъектности Центральной Азии. Уверен, что принятие этого документа в ходе саммита в Астане будет иметь концептуальное значение для региона. Особый характер отношений наших стран закреплен в Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Он выводит стратегическое партнерство на новый уровень. Считаю, что одним из главных итогов саммита в Астане могло бы стать завершение процедуры подписания этого исторического для всех нас Договора и его вступление в силу. Актуальным остается дальнейшее институциональное совершенствование нашего пятистороннего формата", - сообщил лидер Казахстана.
Он отметил высокий интерес мировых игроков к активному взаимодействию в формате "Центральная Азия плюс" и призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их.
Мы решительно отвергаем подобные подходы и попытки. В целом, у наших стран нет и не должно быть каких-либо вопросов, по которым мы не смогли бы найти взаимоприемлемые решения. Убежден, только синергия общих действий и взаимная поддержка способны открыть дорогу к процветанию наших братских народов. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы высоко ценим эту поддержку, рассматриваем ее как свидетельство истинной дружбы, добрососедства и взаимной поддержки", - заявил глава государства.
Он выразил уверенность, что итоги встречи будут способствовать укреплению сотрудничества стран Центральной Азии в сфере безопасности.
Мы с удовлетворением отмечаем коренное изменение ситуации в сторону развития сотрудничества, взаимного доверия. Я могу с полной ответственностью сказать: буквально 10 лет тому назад такой ситуации в Центральноазиатском регионе не было. Сейчас главы государств, руководители правительств, секретари советов безопасности, руководители силовых ведомств, не говоря о тех людях, которые возглавляют экономические ведомства, тесно взаимодействуют друг с другом. И это очень хороший признак того, что ситуация в Центральноазиатском регионе выходит на траекторию устойчивого развития", - подытожил Токаев.
В мероприятии приняли участие секретари Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов, Кыргызстана - Марат Иманкулов, Таджикистана - Насрулло Махмудзода, Узбекистана - Виктор Махмудов и военный атташе посольства Туркменистана в Казахстане Аннамырат Ягмыров.
11.05.2024, 16:01 60306
В Алматы завершились переговоры глав МИД Армении и Азербайджана
Фото: МИД РК
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Алматы. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 10-11 мая 2024 года в Алматы состоялись переговоры между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщается на официальных сайтах министерств иностранных дел Армении и Азербайджана.
Министры поприветствовали прогресс по делимитации, а также договоренности, достигнутые в данном направлении. Министры и их делегации продолжили обсуждение положений проекта двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном. Стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, по которым еще существуют разногласия, говорится в сообщении министерств.
В ходе визита министры встретились с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу как отдельно, так и в двустороннем формате. Они выразили признательность казахстанской стороне за проведение переговоров.
Напомним, в апреле на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном и заявил о готовности оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.
По данным РБК, в первый день переговоров Арарат Мирзоян заявил, что Еревану с Баку "не стоит ограничиваться подписанием мирного договора" - они могут "пойти еще дальше" и "разблокировать все транспортные коммуникации в регионе". Министр подчеркнул: разблокировка должна идти "с пониманием, что вся транспортная инфраструктура останется под суверенитетом тех стран, по территории которых она проходит, будут действовать согласно юрисдикциям этих стран" (цитаты по Armenia Today).
В день переговоров МИД Азербайджана опубликовал релиз, в котором обозначил название проекта мирного договора - "Двустороннее соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений". "Обратите внимание на первое слово - "двухстороннее". Это должно подчеркивать, что Баку и Ереван собираются вести диалог друг с другом напрямую, без посредников в лице какой-либо третьей стороны, будь то Москва либо Брюссель/Вашингтон", - отмечает политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.
На какой стадии находится урегулирование между Баку и Ереваном
Главы Азербайджана и Армении сходятся в том, что заключить мирный договор реально до конца 2024 года. Президент Ильхам Алиев заявил в апреле, что это возможно до того, как в Азербайджане пройдет международная конференция ООН по климату COP29, то есть до ноября. Никол Пашинян на пресс-конференции заявил, что согласен с этой идеей. "Для этого надо зафиксировать в мирном договоре все согласованные на переговорных площадках принципы, и эти принципы публичные", - сказал он (цитата по Armenia Today).
Никол Пашинян, говоря о мирном договоре с Азербайджаном, обозначил три принципа, на которых он может быть подписан.
- Признание территориальной целостности друг друга: площадь Армении - 29,8 тыс. кв. км, площадь Азербайджана - 86,6 тыс. кв. км. Эти цифры, по словам армянского премьера, "взяты из последних энциклопедий Советского Союза".
- Делимитация на основе Алмаатинской декларации 1991 года, которую подписали 11 бывших советских республик.
- Разблокирование региональных коммуникаций - они должны быть открыты на основе суверенитета и действовать на основе взаимности и равенства.
МИД Азербайджана выдвинул пять принципов урегулирования.
- Взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ и политической независимости.
- Отсутствие территориальных претензий друг к другу и принятие юридического обязательства о том, что такой иск не будет предъявлен в будущем.
- Воздержание от угроз безопасности друг друга.
- Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений.
- Открытие существующих коммуникаций и строительство новых, налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.
В те же дни, как Алиев обозначил сроки договора, Баку и Ереван начали процесс делимитации границы: вице-премьеры Шахин Мустафаев и Мгер Григорян, которые занимаются этим вопросом, сообщили, что 23 апреля "экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности". Профильные комиссии двух стран согласовали делимитацию границы у армянского села Баганис, азербайджанского Баганис-Айрым, армянского Воскепар, азербайджанского Ашагы-Аскипара, армянского Киранц, азербайджанского Хейримлы, армянского Беркабер, азербайджанского Гызылгаджилы. Это значит, что по итогу Армения передаст Азербайджану четыре села, которые были в составе Азербайджанской ССР и с 1990-х годов находились под контролем Армении.
10.05.2024, 18:42 67726
Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Алматы для переговоров
Фото: МИД РК
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Алматы. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министры иностранных дел Азербайджана и Армении прибыли в Дом дружбы в Алматы для проведения двусторонних переговоров. Гостей встречал глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу, сообщает пресс-служба МИД РК
Далее министры проследовали в Круглый зал для церемонии приветствия. Нуртлеу заявил, что Азербайджан и Армения являются для нас не только близкими странами, но и важными стратегическими партнерами. Пожелал сторонам плодотворной работы и доверительного диалога.
Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в своих выступлениях поблагодарили казахстанскую сторону за предоставление площадки для переговоров и высокий уровень организации мероприятия.
После церемонии приветствия азербайджанская и армянская делегации перешли в соседний зал для начала переговоров в двустороннем формате.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном и заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.
08.05.2024, 20:06 89386
Президент Казахстана принял участие в заседании ВЕЭС в Москве
Фото: Акорда
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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком формате, сообщает пресс-служба Акорды.
В саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие премьер-министр Армении - председатель ВЕЭС Никол Пашинян, президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Главы государств обсудили основные задачи и ключевые направления дальнейшего взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Также состоялся обмен мнениями по отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС.
08.05.2024, 16:27 88836
Важно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю - Путин поздравил Токаева с Днем Победы
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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии, сообщает пресс-служба Кремля.
В поздравлениях президент России подчеркнул, что в этот праздник воздается дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу.
Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм", - отметил глава российского государства.
Владимир Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надежной основой для развития отношений между странами и народами.
Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, президент России передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.
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Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?