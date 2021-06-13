Глава МИД КНР поддержал инициативу президента Казахстана по биологической безопасности

ЖЕНЕВА. 12 ИЮНЯ - Инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании Международного агентства по биологической безопасности на заседании Конференции по разоружению поддержал министр иностранных дел КНР Ван И, сообщили в МИД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выступая на мероприятии по видеоконференцсвязи, глава МИД Китая изложил позицию Пекина по актуальным вопросам в сфере разоружения и нераспространения. Касаясь вопросов реализации Конвенции о запрещении биологического оружия, Ван И высоко оценил предложение президента Казахстана об учреждении специального многостороннего органа - Международного агентства по биологической безопасности, подотчётного Совету Безопасности ООН.

В ходе последующего обсуждения Постоянный представитель Казахстана при Отделении ООН в Женеве Жанар Айтжанова поблагодарила китайскую сторону за поддержку казахстанской инициативы и подчеркнула её особую актуальность в современных условиях. Она отметила, что концептуальная записка по данному вопросу была распространена среди дипломатических миссий государств-членов в Женеве и казахстанская сторона готова к его детальному обсуждению со всеми заинтересованными делегациями.

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