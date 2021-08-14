Глава МИД Кыргызстана и посол Казахстана обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений

БИШКЕК. 13 АВГУСТА - По инициативе казахстанской стороны, 12 августа 2021 года состоялась двусторонняя встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике Рапилем Жошыбаевым, сообщили в Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики, передает KAZAKHSTAN TODAY

Стороны обстоятельно обсудили широкий круг актуальных и текущих вопросов кыргызско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, приграничной сферах. Обменялись мнениями о ходе реализации достигнутых договоренностей между главами государств, а также по вопросам взаимодействия в рамках международных организаций и региональных объединений, сообщили в ведомстве.

Министр Казакбаев выразил благодарность за оказываемую казахстанской стороной гуманитарную помощь в рамках обеспечения продовольственной безопасности, а также по борьбе с распространением пандемии коронавирусной инфекции. В этом ключе посол РК Жошыбаев информировал, что казахстанской стороной прорабатывается вопрос предоставления в качестве грантовой помощи 1000 тонн высокорепродуктивных семян озимой пшеницы в текущем году.

По линии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стороны обменялись мнениями по активизации Делового совета, ускорению создания на приграничных территориях совместных торгово-логистических центров для удобства сельхозпроизводителей, а также транзита грузов.

Кыргызская сторона обратила особое внимание на необходимость скорейшего снятия ограничительных мер на въезд граждан Кыргызстана в Казахстан в целях свободного передвижения и транзита граждан и транспортных средств по территории двух стран", - отметили в МИД КР.

Собеседники также уделили внимание на реализацию совместных образовательных и научно-технических программ, в частности с упором на осуществление практических задач и подтвердили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества в этих сферах.

Стороны выразили намерение продвижения культурно-гуманитарного сотрудничества, обсудили вопросы совместного празднования 30-летия установления кыргызско-казахстанских отношений в следующем году.

В завершение переговоров сторонами выражена уверенность в дальнейшем укреплении тесного сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном во всех сферах, представляющих взаимный интерес, сообщили в МИД КР.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства